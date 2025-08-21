Sahroni crítica Ott Regent de Koltim, presidente de KPK, afirma que el arresto ha sido responsable

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Setyo Budiyanto afirmó la operación de arresto (Ot) El regente de East Kolaka, Abdul Azis, se llevó a cabo por responsabilidad.

Esto fue transmitido por Setyo respondió las críticas del vicepresidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes, así como al tesorero general de la parte. Nasdem, Ahmad Sahroni En una reunión de trabajo con el KPK en el Complejo del Parlamento, el miércoles de agosto de 2025.

Se aseguró de que todo el proceso OTT se llevara a cabo con el principio de responsabilidad y no era arbitraria al tomar medidas.



Tesorero general del Partido Nasdem, Ahmad Sahroni. Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Hacemos responsabilidad, proporcional, luego prestamos atención a los intereses de la comunidad en interés público», dijo el jueves 21 de agosto de 2025.

Setyo explicó que el caso que atrapó a Abdul Azis estaba relacionado con el presunto soborno. Se aseguró de que todos los pasos tomados por el KPK tenían una base legal clara.

«Todo lo que podemos ser responsables del proceso, como lo estipulado por lo que dije en el Artículo 5», dijo.

Setyo afirmó, los pasos OTT dados por el KPK partieron de la información inicial recibida por su institución a través de la red comunitaria.

«Primero, hacemos la actividad en función de la información que obtenemos del público», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Ahmad Sahroni, criticó la operación de captura (OTT) realizada por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) contra el Regente de Kolaka Oriental (Koltim) Abdul Azis hace algún tiempo.

Sahroni tasa, el OTT se llevó a cabo en el momento equivocado porque Regente de KoltimAbdul Azis está siguiendo la reunión de trabajo nacional del partido en Makassar, South Sulawesi. También solicitó que el KPK aprecie los partidos políticos (partidos políticos).

«Esperamos que Sir, Padre (KPK) tenga el momento adecuado. ¿Por qué digo el momento adecuado? Todos estamos aquí, ocho partidos, para no dejar que las instituciones de partidos políticos en esta tierra o no somos apreciados», dijo Sahroni en una reunión de trabajo de la Cámara de la Comisión de Representantes III con el KPK en el complejo del parlamento, Jakarta, el miércoles, agosto de 2025.



Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Reveló que el KPK arrestó a Abdul Azis que estaba en la habitación de un hotel después de después de la reunión nacional de trabajo de la fiesta Nasdem el jueves 7 de agosto de 2025 por la noche. Según él, esto no fue hecho por el KPK.

«Pero si el mecanismo de captura no es el mismo, si el tiempo no es correcto, hasta que haya un reino en la habitación de alguien», dijo.