SAG, WGA Slam Jimmy Kimmy siendo suspendido

El Guild de Escritores de América West y el Guild de Actores Screen han publicado declaraciones en apoyo de Jimmy Kimmel Después de que ABC retiró todos los episodios futuros de «Jimmy Kimmel Live!«De su horario.

«El derecho a decir lo que piensan y estar en desacuerdo entre ellos, incluso perturbar, incluso, es el corazón de lo que significa ser una gente libre. No debe ser negado. No por violencia, no por el abuso del poder gubernamental, ni por los actos de cobardía corporativa», escribió WGA el miércoles por la noche. «Como un gremio, nos unimos en oposición a cualquiera que use su poder e influencia para silenciar las voces de los escritores, o cualquier persona que hable en disidencia. Si la libertad de expresión se aplica solo a las ideas que nos gustan, no necesitamos haberlo molestado en escribirlo en la Constitución. Lo que hemos firmado, doloroso que a veces sea, es el acuerdo libre para estar en desacuerdo».

Concluyó: «La vergüenza de aquellos en el gobierno que olvidan esta verdad fundadora. Como para nuestros empleadores, nuestras palabras te han hecho rico. Silenciarnos empobrece al mundo entero. La WGA está con Jimmy Kimmel y sus escritores».

En su propia declaración, Sag-Aftra declaró que «condena la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!'»

«Nuestra sociedad depende de la libertad de expresión. Supresión de la libertad de expresión y represalias por hablar sobre temas importantes de preocupación pública en contra de los derechos fundamentales en los que todos confiamos», agregó el Gremio. «La democracia prospera cuando se expresan diversos puntos de vista. ¡La decisión de suspender a Jimmy Kimmel Live!

ABC decisión histórica Para tirar de «Jimmy Kimmel Live!» Fuera del aire llegó momentos después de que Nexstar, uno de los propietarios de estación de televisión más grandes del país, dijo que también evitaría el programa de todas las «estaciones de televisión asociadas y asociadas afiliadas a la red de televisión ABC» sobre los comentarios del anfitrión sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel Presó el fuego De los conservadores después de su transmisión del lunes por la noche, durante la cual dijo que la «mafia de Maga» estaba tratando de «caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

Su comentario provocó respuestas ardientes, incluso del presidente de la FCC, Brendan Carr. Dijo sobre el comentario de Kimmel sobre el podcast de Benny Johnson: «Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, sobre Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante».