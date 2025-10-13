SAG-AFTRA lanza acuerdo vertical para microdramas

Caso-Naftra ha presentado el lanzamiento del Acuerdo Verticales del sindicato, un nuevo contrato de medios creado para las necesidades de los microdramas verticales y serializados.

El acuerdo cubrirá varias producciones con presupuestos inferiores a 300.000 dólares y ofrecerá protección y flexibilidad para creadores, actores y productores en SAG-AFTRA.

«Estamos encantados de presentar un acuerdo que refleja la forma en que las audiencias actuales consumen contenido y al mismo tiempo garantiza que los artistas estén protegidos y apoyados. Este acuerdo se adapta a las realidades de estas producciones: su ritmo, sus presupuestos y sus ambiciones creativas, al tiempo que mantiene los estándares básicos del sindicato en materia de protección de los actores», dijo el negociador jefe y director ejecutivo nacional Duncan Crabtree-Ireland en un comunicado de prensa. «Los verticales son más que un simple formato nuevo: abren más oportunidades para contar nuevas historias y llegar a nuevas audiencias todos los días».

«Nuestros miembros siempre están buscando buenas oportunidades laborales. A medida que la tecnología se desarrolla y nuestra industria busca formas creativas de atraer al público, surgen nuevos formatos», afirmó Crabtree-Ireland. «SAG-AFTRA percibe el advenimiento de los llamados «verticales» como un espacio nuevo y emocionante. Este formato de rápida evolución se está poniendo de moda y estamos aquí para apoyar a nuestros artistas mientras desarrollan su oficio y participan en este nuevo modelo de negocio. Al ofrecer un contrato que se adapta a las necesidades únicas de estos proyectos, nuestro sindicato está afrontando el momento. A medida que el negocio de los verticales experimenta un crecimiento sustancial, también lo hará nuestra relación con los productores».

Variedad reportado el mes pasado eso microdramas generó 819 millones de dólares en ingresos en 2024, y se prevé que los ingresos aumenten a 3.800 millones de dólares para finales de la década. En China, se espera que los ingresos por microdrama superen la taquilla teatral este año.

El acuerdo vertical estará disponible a finales de este mes para los miembros del sindicato SAG-AFTRA.