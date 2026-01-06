Safa Marwah niega tener una relación con Ridwan Kamil y Lisa Mariana: ¡Mentirosa!

Jacarta – La polémica que arrastró el nombre de Ridwan Kamil se volvió a calentar después de que dos figuras públicas, Safa Marwah Y mariana lisase tocaron a través de declaraciones abiertas frente a los medios.

Esta cuestión no sólo afecta al ámbito personal, sino que también afecta los sentimientos y la reputación de la familia, especialmente para Safa Marwah, cuyo nombre fue mencionado recientemente como la amante del ex gobernador de Java Occidental. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Safa Marwah se ha pronunciado anteriormente y ha negado firmemente estas acusaciones. Admitió que estaba muy preocupado por la noticia que circula ampliamente. Para Safa, este tema no es sólo un chisme, sino que toca el ámbito de la autoestima y la familia.

Al equipo de medios, Safa expresó el impacto emocional que sintió como resultado de estas acusaciones. Admitió que estaba avergonzado y preocupado de que su familia creyera noticias falsas que no eran necesariamente ciertas.

«El impacto es simplemente sentirse avergonzado, especialmente con tu familia, ¿verdad? Tengo miedo de equivocarme», dijo Safa Marwah.

Sin embargo, la negación de Safa Marwah aparentemente no puso fin a la polémica. Lisa Mariana, quien anteriormente sorprendió al público con su confesión sobre su relación especial con Ridwan Kamil y sobre tener hijos fuera del matrimonio, en realidad habló. La ex modelo de revista para adultos hizo comentarios mordaces sobre Safa Marwah.

Sin más, Lisa Mariana criticó duramente el desmentido de Safa Marwah. Según él, Safa no es una figura digna de confianza y a menudo da declaraciones cambiantes.

«No haré comentarios, Safa no lo tiene claro, lo que quiere decir es mentirosa», bromeó Lisa Mariana, citando una transmisión en YouTube, el martes 6 de enero de 2026.

Lisa incluso pensó que las mentiras de Safa eran claramente visibles cuando fue entrevistada por los medios. Acusó a Safa de cometer errores a menudo al proporcionar aclaraciones.

«Sus mentiras son visibles. Por ejemplo, si lo entrevistaran, simplemente cometería un error», dijo Lisa Mariana.

La cosa no quedó ahí, Lisa Mariana volvió a hacer una afirmación aún más sorprendente. Declaró abiertamente que la relación de Safa Marwah con Ridwan Kamil no era una relación seria, sino que sólo ocurrió en una ocasión. Según Lisa, obtuvo esta afirmación directamente de la propia confesión de Safa Marwah.