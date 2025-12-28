Safa Marwah habla sobre la cuestión de tener una aventura y revela su relación con Ridwan Kamil

Jacarta – Nombre de la celebridad Safa Marwah Recientemente se convirtió en un tema candente de discusión pública luego de que se vio involucrado en una noticia indirecta sobre la supuesta infidelidad que le sucedió. Ridwan Kamil.

Estos rumores se intensificaron después de que varias cuestiones relativas a la vida personal del ex Gobernador de Java Occidental surgieran al público sin una claridad clara. ¡Vamos, desplázate más!

Este chisme comenzó cuando Lisa Mariana admitió que estaba segura de que su hija era descendiente de Ridwan Kamil, a pesar de que los resultados de la prueba de ADN habían rechazado esta afirmación.

A partir de ahí, se involucraron los nombres de varias figuras públicas, entre ellas Aura Kasih, quien era sospechosa de tener un pasado con esta figura pública. Sin embargo, ahora es el turno de Safa Marwah de ser mencionado en esta especulación infundada.

Al principio, la gente pensó que la «S» inicial que mencionó Dinar Candy en una conversación con Lisa Mariana se refería a Aura Kasih, considerando que el verdadero nombre de la cantante era Sanny Aura Syahrani.

Sin embargo, Lisa Mariana luego dijo que se refería a Safa Marwah, quien también es conocido por ser cercano a Dinar.

Respondiendo a la noticia cada vez más difundida, Safa decidió finalmente abrir su voz. Compartió una carga de uno de los medios que lo destacaba acompañando a Ridwan Kamil durante la campaña.

En la carga estaba escrito: «Esta es una celebridad llamada Safa Marwah a quien se conoce ampliamente como la amante de Ridwan Kamil. Safa resulta estar acompañando fielmente a RK en la campaña», se lee en la noticia cargada en la historia de Instagram de Safa, citada el domingo 28 de diciembre de 2025.

Safa Marwah negó entonces firmemente todas estas acusaciones.

«Estoy realmente cansado de que las noticias se vuelvan cada vez más intrascendentes, falsas», escribió.

«Más adelante lo aclararé porque cada vez son más raras las noticias, me han calumniado mucho», añadió.

La cosa no terminó ahí, los internautas también acusaron a Safa de estar de vacaciones en Francia con Ridwan Kamil después de ver el reflejo de un hombre con gafas en el contenido de TikTok que subió.

«Hay alguien con gafas en la ventanilla del tren», escribió un internauta, que más tarde fue vinculado con Ridwan Kamil.

Safa volvió a negar firmemente las acusaciones.

«No calumnies, es un pecado», dijo la celebridad.