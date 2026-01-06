Sadie Sink dice que Eleven está muerto en el final de ‘Stranger Things’

fregadero sadie apareció en “The Tonight Show” varios días después del “Cosas más extrañas«El final cayó y compartió con el presentador Jimmy Fallon su creencia de que el programa de Netflix terminó con Eleven de Millie Bobby Brown muerto y desaparecido. El programa dejó el destino de Eleven deliberadamente ambiguo.

«¿Qué pienso? Creo que está muerta», dijo Sink. «¿Es una buena toma o algo así? La historia de Mike es sólo una última historia y luego se despiden de la infancia. Esa es una historia final y eso es todo. Es simplemente una cuestión de afrontamiento. Es más fuerte». [that way]¿bien?»

Durante uno de los momentos más culminantes del final, Once se sacrifica mientras el Upside Down está siendo destruido para frustrar los continuos esfuerzos de los militares por convertirla en un arma usando su sangre para crear nuevos bebés con superpoderes (y así correr el riesgo de dar lugar a un nuevo Henry Creel/Vecna). Sin embargo, Mike, de Finn Wolfhard, tiene una visión diferente de lo sucedido. En los momentos finales del final, Mike les cuenta a sus amigos una historia en la que Once sobrevivió mientras las imágenes muestran al personaje buscando refugio en una parte remota del mundo. ¿Es esa la vida real?

Gaten Matarazzo, quien protagonizó “Stranger Things” como Dustin, dijo Variedad que tiene su propia interpretación del destino de Eleven que no tiene la intención de compartir públicamente.

«Quiero mantener eso en privado», dijo. “No sé si otros lo harán [say]pero creo que cualquier cosa que funcione para ti y haga que el programa termine mejor para ti es correcta. Tienes derecho a debatirlo, pero lo que quieras que sea para ti es genial. Creo que oscilan muy bien en esa línea, porque ya he notado una especie de división 50/50 entre los fanáticos sobre si creen o no”.

Sin embargo, Matarazzo dijo lo siguiente sobre el final de Eleven: «Lo que es tan trágico sobre el final de la historia de Eleven es que la normalidad nunca estaría garantizada para las personas que ella ama si ella estuviera allí. No lo vio como justo, y creo que fue una hermosa elección terminar su historia de la forma en que lo hicieron ellos».

Co-creador de “Stranger Things” anteriormente dijo Variedad No hubo una versión del final del programa donde “Eleven Nunca iba a estar allí” con sus amigos al final.

«Fue muy temprano en el proceso de escritura de esta temporada que descubrimos exactamente cómo contar esa historia y llegamos al momento de ‘yo creo'», en referencia a uno de los momentos finales del programa donde los personajes principales eligen creer la historia de Mike sobre la supervivencia de Eleven. «Una vez que llegamos a ‘Creo’, eso lo abrió de par en par. Eso fue en esas primeras semanas de la sala de guionistas, porque comenzamos por el final, en esa escena del sótano, y queríamos asegurarnos de llegar a un lugar donde sintiéramos que era el final correcto para el programa. Y luego construimos la temporada hasta ese momento».

Mire la entrevista completa de Sink en “The Tonight Show” en el video a continuación.