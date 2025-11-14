¡Sádico! Una Madre Asfixió A Su Hijo Hasta La Muerte, Su Cuerpo Fue Guardado En El Congelador

Tokio, VIVA – Una persona Madre De Japón supuestamente cometido asesinato sádico hacia su hija de cinco años, luego de que el cuerpo de su hija fuera encontrado en su interior congelador en su casa.

La policía local sospecha que Yoko Kawaguchi, de 37 años, había estrangulado a su hija, Shoko, antes de guardar el cuerpo de la víctima en un congelador.

Los resultados de la autopsia mostraron marcas de presión en los brazos y manos de la víctima en el cuello, lo que indicaba que niño Murió por asfixia. No se encontraron otras heridas graves en el cuerpo de la víctima, dijeron fuentes de la investigación.

Este caso salió a la luz cuando Kawaguchi estrelló su auto contra el costado de la carretera el 16 de septiembre. Ante la policía, admitió que su hija estaba desaparecida.

Cuando los agentes fueron a la casa, encontraron el cuerpo de Shoko en el congelador, donde se cree que estuvo almacenado durante varios días.

En el momento del incidente, la madre y el niño vivían solos en la casa, dijo una fuente cercana a la investigación.

La policía arrestó a Kawaguchi el 22 de octubre bajo sospecha de abandono de un cadáver. El miércoles, las autoridades emitieron una nueva orden de arresto acusándolo de asesinato.