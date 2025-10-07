¡Sádico! KKB Burns Schools en Papua, Kiwirok State Middle School, que es el objetivo nuevamente

Montañas de Papua, Viva – Los actos de terror volvieron a ocurrir en la tierra de Papua. El Grupo Criminal Armado (KKB) Ngalum Kupel quemó el edificio de la Escuela Intermedia Kiwirok State en la aldea de Sopamikma, distrito de Kiwirok, Regencia de las Montañas Bintang, martes 7 de octubre de 2025.

Jefe de Operación de Paz CartenzGeneral de Brigadier de la Policía Faizal Ramadhani condenó fuertemente la brutal acción. Consideró el ataque a escuela No solo una forma de crimen contra el estado, sino también contra el futuro de la generación papú.

«El ataque contra las escuelas es un acto atroz que se dirige al futuro de los niños papú. Esto no es solo un crimen contra el estado, sino también contra la humanidad. Continuaremos cazando a los perpetradores y asegurando que la región de Kiwirok siga siendo segura», dijo.

Jefe de Paz Operación Cartenz-2023 General de Brigadier Dr. Faizal Ramadhani

El incidente ocurrió alrededor de las 07.45 hora del este de Indonesia. Alrededor de 16 personas tomaron medidas combustión contra estas instalaciones educativas. Un equipo conjunto de la Fuerza de Tarea de Operaciones de Paz Cartenz, Grupo de trabajo Pamtas Yonif RK 753, la fuerza de trabajo Prayuda (Mamta), la Fuerza de Tarea Bais, la Fuerza de Tarea Rajawali y la Policía del Sector Kiwirok se movieron inmediatamente hacia la ubicación.

Sin embargo, los perpetradores huyeron primero hacia Delpem Village. Para anticipar más acciones, las autoridades endurecieron la seguridad en la aldea de Mangoldolki, que no está lejos de la escena. Este paso fue dado para evitar que el KKB se quemara en Kiwirok SD Negeri en la región.

El edificio de la Escuela Intermedia del Estado de Kiwirok no fue la primera vez que el objetivo del KKB. En 2021, la misma escuela también fue quemada por el grupo. Desde entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha visto obligado a trasladarse a SMP Negeri 1 Oksibil en la ciudad de Oksibil.

El diputado Kaops Damai Cartenz, comisionado de policía, Adarma Sinaga, instó al público a permanecer atento y no se provocó fácilmente.

«Le pedimos al público que permanezca tranquilo e inmediatamente informa si ve movimientos sospechosos. Las fuerzas de seguridad siempre están presentes para proteger y garantizar la seguridad de los residentes», dijo Adarma.