¡Sádico! Estudiante de secundaria en Karawang violada por turnos, su amiga que la vio no ayudó, en cambio…

KarawangVIVA – Caso violación Se produjo un incidente impactante en Karawang Regency, Java Occidental. una estudiante SMP (primera escuela secundaria) para ser víctima La violencia sexual fue perpetrada por varias personas que todavía estaban en la escuela secundaria.

Lo que es peor, el acto depravado fue grabado por los compañeros de la víctima. El jefe de policía de Karawang y el comisionado adjunto de policía, Fiki N Ardiansyah, confirmaron este desgarrador incidente. Nombró cuatro autor han sido detenidos, mientras que los otros dos siguen siendo perseguidos.

«Cuatro han sido arrestados, dos aún están siendo investigados», dijo Fiki a los periodistas, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Según la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la policía de Karawang, Ipda Rita Zahara, el incidente ocurrió el sábado 11 de octubre de 2025 por la noche. La víctima fue recogida por una amiga de iniciales E con el pretexto de salir a caminar. Sin embargo, sin darse cuenta, aquella invitación se convirtió en el inicio de una pesadilla.

En el camino se encontraron con dos delincuentes que iban en una motocicleta. La víctima siguió ambas invitaciones. Sin embargo, cuando llegó al lugar, los perpetradores obligaron a la víctima a ingresar inmediatamente a la habitación. Ahí es donde la víctima fue jodida a su vez.

«Luego invitaron a uno de los niños agresores a montar en motocicleta. Los cuatro se dirigieron juntos al TKP (escena del crimen) a la casa de uno de los agresores», dijo Rita.

Irónicamente, la amiga que vino a recogerlo grabó este acto cruel, en lugar de ayudarlo. El video finalmente se difundió y llegó a manos de los padres de la víctima.

En pocas palabras, los padres de la víctima denunciaron a la policía y los cuatro perpetradores fueron arrestados. La víctima de 14 años se encuentra actualmente recibiendo asistencia intensiva.

«Con el niño testigo con las iniciales E, fue filmado en video mientras la víctima era abusada por varios perpetradores infantiles. Hasta que los padres se enteraron porque vieron el video de este niño testigo. Este niño testigo informó al reportero mostrando la grabación de video del testigo», dijo.