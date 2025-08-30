¡Sádico! El conductor debe terminar con el hijo del empleador frente a sus propios padres, su cuello está en ranura

Yakarta, Viva – una persona conductor Llamado para matar al hijo de su propio empleador en el área de Pondok Pinang, Kebayoran Lama, South Yakarta (South Yakarta), hoy.

Este es viral, uno de los cuales fue publicado por la cuenta de Instagram @InfOpondokPinang. Se dijo que el sangriento evento sucedió antes al amanecer. Víctima Asesinado cortando su cuello.

«La víctima fue asesinada muy sádicamente por ser cortada frente a sus padres», dijo por la cuenta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Autor Se ha dicho que fueron tres años de ser el conductor familiar de la víctima. Mientras tanto, la edad de la víctima todavía tiene 12 años o en la escuela primaria de 6 años. Después de matar a la víctima, el autor intentó terminar su vida pero fue frustrado.

Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. El jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito confirmó este incidente. El desafortunado incidente incluso ocurrió frente a los padres de la víctima.

«Así es», dijo Harnas.

Aun así, no se detalla sobre la cronología del incidente. Dijo que los perpetradores todavía estaban siendo tratados en el Hospital de Policía de Kramat Jati (RS), East Yakarta.

«Los perpetradores han sido asegurados, ya que el motivo no podemos investigar porque los perpetradores están en la condición de ser tratados en el Hospital Kramat Jati, heridas en el cuello», dijo nuevamente.