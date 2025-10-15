¡Sádico! Conductor asesinado en la iglesia de Yahukimo por el KKB durante los preparativos para la inauguración de la casa de culto

Yahukimo, VIVA – Un conductor llamado Bahar bin Saleh (55) murió tras ser brutalmente apuñalado por un desconocido (OTK) en el patio. Iglesia SIloam, Logppon Kilometer Road 4, Distrito Extranjero, Yahkimo Regency, martes, noche, 14 de octubre de 2025.

El jefe de operaciones de paz de Cartenz, el general de brigada de policía Faizal Ramadhani, dijo: víctima que se sabía que era de Bugis/Makassar, fue atacado repentinamente poco después de llegar al patio de la iglesia.

«La víctima fue atacada repentinamente desde la entrada. Aunque intentó escapar al área interior de la iglesia, autor Continuó persiguiendo y apuñalando repetidamente hasta que la víctima cayó», dijo el general de brigada Faizal en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Jefe de Operaciones de Paz de Cartenz, general de brigada de policía Faizal Ramadhani

Los testigos en el lugar dijeron que el jefe tribal local en ese momento gritó e intentó detener las acciones del perpetrador diciendo: ‘¡No, soy el jefe tribal!’. Sin embargo, el perpetrador continuó su ataque sin dudarlo.

Como resultado, la víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Regional de Dekai. Sin embargo, su vida no pudo salvarse debido a las graves puñaladas en el estómago, el pecho y la cabeza. Después del incidente, un equipo conjunto del Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz junto con la Policía de Yahukimo se movilizaron inmediatamente para llevar a cabo una persecución y búsqueda alrededor del lugar del incidente.

Según el subjefe de operaciones de paz de Cartenz, comisario de policía Adarma Sinaga, los resultados de la investigación provisional muestran que se sospecha que el perpetrador es miembro del grupo criminal armado (KKB) Kodap XVI Yahukimo, un grupo que actúa frecuentemente en el área de Jalan Poros Logpon KM 4.

«Los resultados de la investigación inicial indican que se sospecha que el autor del apuñalamiento es parte del Grupo Criminal Armado (KKB) que afirma ser Kodap XVI Yahukimo», dijo Kombes Adarma.

En ese momento, la víctima estaba ayudando con los preparativos para la inauguración de la Iglesia GIDI Siloé que estaba prevista para hoy. Sin embargo, debido a este trágico incidente, el acto de inauguración finalmente se pospuso por el momento.