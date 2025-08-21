¡Sádico! 13 -Year -Oding adolescente golpeado, apuñalado a samurai hasta la muerte

Deli serdang, viva -Los residentes de Deli Serdang, North Sumatra, se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de un niño de 13 años llamado Muhammad Ilham en una pueblo de trinchera Sekip, distrito de Lubuk Pakam. Inicialmente confundido Delicado Porque accidente tráficoAparentemente, la víctima fue atacada asesinato Sadistas cinco perpetradores.

Cuatro sospechosos, respectivamente DB (15), EE. UU. (18), DRH (15) y MH (20), han sido arrestados por la policía. Mientras que el otro, con las iniciales A, todavía está en busca. El jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía de la Ciudad de Serdang, el Comisionado de Policía Risqi Akbar, dijo que la excusa de un accidente era solo un escenario podrido de los perpetradores.

«Al principio, la policía recibió información de los padres de la víctima de que Ilham fue asesinado en un accidente de tráfico mientras viajaba en una motocicleta Honda Supra X en la escena», dijo el jueves 21 de agosto de 2025.

Basado en los resultados del interrogatorio, el asesinato comenzó con la venganza del DB sospechoso que resultó herido porque a menudo la víctima lo ridiculizó. A partir de ahí se preparó el plan malvado.

En la noche del incidente, la víctima fue interceptada en el camino, golpeado hasta que cayó, luego arrastró a los arbustos. Sadistía, la víctima fue perseguida alternativamente, golpeado, pirateado samurai, golpeado por piedras al estómago hasta que su cuerpo quedó indefenso.

«En el examen, DRH afirmó llevar a cabo una acción con cuatro de sus amigos. Porque DB resultó herido con la víctima donde la víctima a menudo se burlaba de sus padres», dijo.

La policía se movió rápidamente y logró detener a cuatro perpetradores en sus respectivas casas. Ahora están languideciendo en custodia de la policía de Deli Serdang, acusado de un artículo de asesinato planificado con la amenaza de una sentencia de muerte o cadena perpetua.