Saddil Ramdani quedó decepcionado cuando fue sustituido, esta es la respuesta de Bojan Hodak

Bandung, VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodak no te preocupes por la respuesta decepcionada Saddil Ramdani cuando fue sustituido en el partido contra Persis Solo, el lunes por la noche.

Lea también: Persib Libas Persis Solo, Bojan Hodak se presenta como árbitro de la I Liga



Bojan explicó que la decepción de Saddil estaba justificada y explicó que tenía que tomar esa decisión.

«Por supuesto que habrá jugadores que se sentirán decepcionados en una situación como ésta. Incluyendo a Saddil Ramdani, lo sé. Pero esta es la táctica que hice. Saddil es bueno, ataca mucho», dijo Bojan en el sitio web Persib el martes.

Lea también: Persib Bandung pisa el acelerador y Persis Solo se convierte en víctima



«Pero puse a Adam Alis para cubrir el medio (debido a la tarjeta roja de Luciano) y moví a Beckham al extremo. Así que esto es puramente una táctica que hice», continuó.

Saddil fue reemplazado por Adam Alis después de sólo 31 minutos de partido después de que Luciano recibiera una tarjeta roja en el minuto 28 por una dura falta sobre el delantero Persis Kodai Tanaka.

Lea también: Los preparativos de Persib Bandung antes de enfrentarse a Persis Solo: rotación de jugadores y cuidado con las amenazas



La decisión del técnico croata decepcionó al exjugador del Sabah FC, pero no duró mucho.

Aunque tuvieron que jugar con 10 personas desde el minuto 28, Persib venció a Persis frente a su afición en el estadio Gelora Bandung Lautan Api de Bandung.

Bojan dijo que la victoria fue muy significativa para Persib, que se enfrentaba a una agenda muy ocupada porque competía en la Superliga y la Liga de Campeones asiática.

«Sabemos que la agenda del equipo está muy ocupada. Esto significa que sabemos que tenemos que poder mantener las condiciones, una de las cuales es rotar para mantener el rendimiento del equipo», dijo Bojan.

Persib visitará la sede de Bali United el sábado (11/01). Cinco días después, disputará el cuarto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones en casa ante el Selangor FC, el próximo jueves. (Hormiga)