Saddil Ramdani, que tiene experiencia jugando en Malasia, confía en que Persib Libas Selangor FC

Malasia, VIVA – persib Bandung volverá a jugar un partido importante en la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) 2025/2026 en contra Selangor FC en el estadio MBPJ Petaling Jaya, Malasia, el jueves 6 de noviembre de 2025. Este partido es especial para Saddil Ramdaniquien regresará al estado vecino, donde estuvo varias temporadas en el Sabah FC.

Lea también: La honesta confesión de Bojan Hodak tras la primera victoria de Persib en la sede del Bali United



Para Saddil, este partido no es sólo un duelo entre clubes, sino también un lugar para la nostalgia y para demostrar su valía. El extremo de 26 años admitió que estaba muy entusiasmado por enfrentarse a sus antiguos rivales en la Superliga de Malasia.

«Espero que este equipo siga desarrollándose y pueda ofrecer los mejores resultados en cada partido. Nuestro objetivo es claro: llevar los tres puntos a Bandung», dijo Saddil citado en el sitio web oficial de Persib.

Lea también: Más popular: Brasil amenaza a la selección nacional indonesia sub-17, duelo entre Bali United y Persib Bandung





Jugador de Persib Bandung Saddil Ramdani

La experiencia de jugar en Malasia es una valiosa ventaja para Saddil. Entiende el carácter del juego de los equipos malasios, que se basa en la velocidad y la presión alta. Por lo tanto, según él, Persib debe parecer más disciplinado en defensa y eficaz en el contraataque.

Lea también: Marcado con tarjeta roja, Persib bate su mal historial en la sede de Bali United



Saddil también cree que el Selangor FC tiene una fuerte composición de jugadores, pero cree que Persib tiene la capacidad de volver a ganar como en el primer encuentro en Bandung, que terminó 2-0 ante Maung Bandung.

Bajo la dirección del entrenador Bojan Hodak, el rendimiento de Persib va ​​en aumento. Varias victorias en la Liga 1 y en eventos continentales han hecho que el equipo tenga más confianza. Saddil enfatizó que la reactivación de Persib no puede separarse de la cooperación y el entusiasmo dentro del equipo.

«Todos estamos concentrados en cumplir las instrucciones del entrenador. Quien juegue debe estar preparado para aportar el máximo», afirmó.

Para Persib, el partido en Petaling Jaya es una prueba de constancia, así como una oportunidad para asegurar el avance hacia la siguiente ronda. Mientras tanto, para Saddil personalmente, esta es una oportunidad para mostrar su calidad ante el público malasio, así como para resaltar su estatus como uno de los mejores extremos de Indonesia en este momento.

Con gran entusiasmo y doble motivación, Saddil espera que Persib continúe con la tendencia positiva. «Lo importante es que todos estemos unidos y sigamos trabajando duro. Si esto se puede mantener, si Dios quiere, se obtendrán buenos resultados», concluyó con optimismo.