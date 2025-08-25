Sacudir la cabeza, los estudiantes participan en la demostración de DPR de la invitación de redes sociales

Yakarta, Viva – La policía reveló, el para alumno quien vino manifestación rechazar Prestación fantástico RPD En el área de Senayan, Tanah Abang, Central Yakarta, solo por invitaciones virales en las redes sociales.

«Este es un estudiante, estudiantes que porque obtienen información de las redes sociales», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, lunes 25 de agosto de 2025.

Según Ade Ary, muchos de ellos vinieron a ver. La policía deploró la participación de los estudiantes. También se aconseja a los padres que sean más estrictos viendo a sus hijos para no ser fácilmente provocados por invitaciones salvajes en las redes sociales.

«Después de que nuestros colegas les pregunten en el campo, ¿cuál es el propósito y el propósito de los hermanos menores de los estudiantes que vienen? Quieren ver, ver la manifestación. Esto no es necesario», dijo.

Masa Los estudiantes se mueven de la dirección de Palmerah. Mientras tanto, el grupo alumno Sigue dando discursos en una puerta ordenada frente a la puerta de Pancasila, a pesar de que se estaba calentando.

Sin embargo, se producen diferentes situaciones en el campamento de estudiantes. Estaban decididos a llevar a cabo acciones anarquistas para obligar a la policía a disparar gases lacrimógenos para disolver a la multitud. Estudiantes que entran en pánico directamente corriendo por la estación de Palmerah. Algunos de ellos fueron asegurados con éxito por la policía.