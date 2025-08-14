





Ha pasado más de una semana desde que India sorprendió a Inglaterra ganar el Prueba ovalada y cuadrar el Trofeo inaugural Anderson-Tendulkar 2-2, pero la euforia no muestra signos de morir. Cricket está en el aire, y los entusiastas del juego de Willow todavía quieren hablar sobre los heroicos de Mohammed Siraj & Co. Una serie épica, las grandes actuaciones producen tal escenario. El golpe de nocaut de Siraj que castigó los muebles de Gus Atkinson para que India gane por seis carreras será recordado por mucho tiempo. También deberían sus nueve wickets en el juego. Cuando se plantea la historia de la India vs Concursos de Inglaterra, su nombre no languidecerá en el fondo.

Otro espectáculo de Sterling que se ubicará en lo alto Pruebas de India-England será la doncella de Sachin Tendulkar en Old Trafford en 1990, cuyo 35 aniversario se celebra hoy. Los cien del partido, tallados en el telón de fondo de la India, en el lado equivocado de las probabilidades, hicieron de Tendulkar el centurión más joven para la India a los 17 años, 112 días. Entonces, solo el Mushtaq Mohammad de Pakistán (17 años, 82 días) era más joven para unirse al Test Century Club. Era solo cuestión de tiempo que Tendulkar se posaría sobre esta Junta de Honores de India en particular. Extrañaba llegar allí por 12 carreras a principios de año en Napier contra los neozelandeses. El desafío fue mayor en Old Trafford, el último día de un partido de prueba. El equipo de Graham Gooch agregó otras 30 carreras a su puntaje nocturno de 290-4 antes de declarar en 320-4 para establecer a India un objetivo de 408 carreras. India estaba tambaleándose en 109-4 cuando Tendulkar entró en la batalla para unirse a su capitán Mohammed Azharuddin. A los 10 años, habría sido atrapado y jugado por Eddie Hemmings. Fue un éxito firme y el fuera de giro lo mencionó en su libro, llegando a la mayoría de edad. «Tendulkar», escribió Hemmings, «bailó por el wicket y rompió una captura de regreso a mi derecha, a la que no pude aferrarme, y luego no ofreció otra oportunidad. Pero con el poder que había puesto en el tiro, pensé que había mostrado reacciones bastante agudas incluso para llevar una mano a la pelota». Tendulkar vio a Kapil Dev partir a Hemmings y se unió el arenoso Manoj Prabhakar. David Frith en Wisden Cricket Monthly escribió que el bateador adolescente «estaba atento pero nunca se encontró con ganas de cuando la pelota inexacta llegó en su camino». Un Chris Lewis vio tres límites de la espada de Tendulkar, huelgas que lo ayudaron a alcanzar sus segundos cincuenta del partido. Lewis regresó al pabellón para un cambio de botas después de que Tendulkar lo rompió por dos límites en el lado fuera del lado. Tendulkar creció en confianza con cada accidente cerebrovascular y Angus Fraser también obtuvo su parte de Stick ya que el No. 6 prosperó en los años 90. Un disco fuera del marcapasos de Middlesex (que en años posteriores observó muchas entradas de Tendulkar desde su asiento en la caja de prensa), consiguió a Tendulkar en su primer siglo de prueba. Tendulkar (119 no fuera) con la ayuda de Prabhakar (67 no fuera), había llevado a su país a una zona segura con un siglo para los poetas.

Harsha Bhogle no estaba en el aire entonces. Sus palabras aparecieron en el medio día bajo un titular con sCRIPTIVO DE SUBEDITOR, SACHINCREDIBLE: «Su [Tendulkar] Los compañeros de equipo aparecieron en el balcón y como Encendido Se quitó el casco, uno se dio cuenta una vez más de que los ojos acerados tenían una mirada estrictamente adolescente detrás de ellos después de todo. No había agitación de brazos, ni puñetazos, solo una pequeña sonrisa y una cría del bate «.

Inglaterra, Cock-A-Hoop después de la victoria de la prueba del Señor, fue negada. El Capitán Gooch no dudó en decir que Tendulkar bateó como un viejo profesional. El futuro capitán Mike Atherton, quien se convirtió solo en el segundo Lancastrian en anotar cien en el suelo en casa en la prueba, no tenía reparos en admitir en su autobiografía que Tendulkar eclipsó todas las otras actuaciones individuales en el partido (siglos de Gooch, Robin Smith, Allan Lamb y 179 de Azharuddin).

R Mohan de The Hindu y Sportstar fueron al alcance de decir que los cuatro días anteriores de la prueba fueron olvidados, «como un pequeño bateador alcanzó la grandeza» y cómo «esta fue la prueba de Tendulkar tanto como la de Lord [triple centurion] Gooch’s «.

En el vestuario de Old Trafford, el ambiente estaba lejos de la luz. «Fue un empate tenso después de ser golpeado con la de Lord. La atmósfera era muy tensa. Al mismo tiempo, fue una delicia ver a Sachin jugar esos golpes en los pies traseros», recordó el compañero de equipo de Tendulkar, WV Raman.

El factor de edad era demasiado masivo para ignorar los medios de comunicación mientras pensaba en el invicto 119 de Tendulkar (189 bolas, 225 minutos, 17×4). Frith no se perdió: «Demasiado joven para votar. Demasiado joven para beber. No es demasiado joven para batear en la causa de su país». Richie Benaud fue testigo de Tendulkar Manchester Brillo también. Mientras tocaba sus experiencias memorables como comentarista, Benaud escribió en Over pero no fuera: «El placer de comentar sobre jugadores sobresalientes también viene con bateadores como Sachin Tendulkar, a quienes vi hacer su primer siglo de prueba en Old Trafford en 1990». ¿Benaud, uno de los observadores más duraderos del cricket, imaginó en 1990 que viviría para ver a Tendulkar anotar 50 más de prueba cientos de pruebas? Probablemente no. En cuanto a nosotros, el primero de sus 51 de Tendulkar fue increíble de todos modos.

