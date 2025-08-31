Sacerdote de Vrindavan acusado de agresión sexual por jóvenes de Madhya Pradesh







En un incidente impactante en Mathura, un joven de Madhya Pradesh acusó al sacerdote principal de un Ashram de agresión sexual con sede en Vrindavan. El demandante también afirmó que se usó un video de la Ley para chantajearlo, dijo un oficial de policía el sábado.

Según la agencia de noticias PTI, SSP Mathura ha ordenado un informe sobre el asunto, y se realizarán más investigaciones relacionadas con la queja presentada por los jóvenes.

Según su queja, el joven fue agredido sexualmente después de que el ‘Mahant’ (sacerdote principal) le dio a ‘Prasad`, lleno de intoxicantes. Se ha informado que el incidente supuestamente ocurrió el 22 de noviembre de 2022, cuando los jóvenes se quedaban en el Ashram.

El demandante también alegó que fue amenazado con un video de la Ley. Cuando intentó protestar, fue golpeado por el sacerdote y sus seguidores, informó PTI, citando la queja. El demandante declaró que de alguna manera logró escapar del ashram y se fue a casa.

Inicialmente, los jóvenes se acercaron al inspector general adjunto de la policía, Agra Range, quien lo envió a conocer al Superintendente de Policía (SSP) de Senior, Mathura, con instrucciones a este último para tomar las medidas apropiadas.

Además, el SSP dirigió al oficial del círculo (Sadar) Sandeep Kumar Singh para investigar el asunto y presentar un informe.

El oficial, investigando el caso, dijo: «Las acusaciones de los jóvenes contra el Mahant fueron muy graves. Pero a medida que ocurrió el presunto incidente hace casi tres años, el asunto se está investigando primero, y luego solo se pueden tomar más medidas contra el sacerdote y sus partidarios».

Profesor de 40 años acusado de abusar de un adolescente en Mumbai

En un escenario similar en MumbaiUna maestra de 40 años fue arrestado por presuntamente agredir sexualmente a un estudiante de 16 años en Mumbai.

La maestra de la mujer fue reservada bajo la protección de los niños de los delitos sexuales (Pocsoso) Ley, la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y la Ley de Justicia Juvenil.

Tras la desgarradora historia de abuso que enfrenta un estudiante masculino en una de las escuelas más buscadas de Mumbai, las instituciones educativas en toda la ciudad están reevaluando los marcos de seguridad infantil.

Con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes y los niños y el bienestar mental en todo el país, las autoridades están interesadas en tomar medidas estrictas contra el acusado.

(Con entradas de PTI)





