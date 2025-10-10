¡Sacarle la camiseta a un jugador árabe en el área de penalti es una estupidez!

Jacarta – Observador de fútbol, Ophan Lamara evaluar el desempeño de varios jugadores Selección Nacional de Indonesia muy mal cuando se enfrenta Arabia Saudita en la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026.

En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah el jueves 9 de octubre de 2025 a primera hora de la mañana WIB, la selección de Indonesia perdió por 2-3 ante el equipo local.

Ophan destaca claramente la acción. Jacob Sayuri que sacó la camiseta del jugador saudí Firas Al Buraikan en el área de penalti en el minuto 33. Esta infracción obligó al árbitro a revisarla vía VAR antes de señalar finalmente el penalti.

Firas, que actuó como ejecutor, superó con éxito al portero Maarten Paes y le dio a Arabia Saudita una ventaja de 2-1 en el minuto 36.

Observador de fútbol, ​​Ophan Lamara

Según Ophan, las acciones de Yakob no deberían haberse llevado a cabo.

«El mayor error o la cosa más estúpida fue la acción de Yakob Sayuri, nunca imaginamos que perderíamos de esta manera. Con la broma de Syuri tirando la camiseta del jugador árabe en el área de penalti, no había ninguna urgencia en que lo hiciera, esto es una estupidez», dijo Ophan en el programa Qué pasa Indonesia tvOnecitado VIVA Viernes 10 de octubre de 2025.

Consideró que esta infracción fue el punto de inflexión del partido. Después de tomar la delantera mediante un penalti de Kevin Diks, la selección nacional de Indonesia perdió impulso y no pudo igualar la velocidad y la presión de la primera línea de Arabia Saudita.

Además, Ophan también destacó la decisión del técnico Patricio Kluivert para determinar la alineación titular. Según él, la composición de los once jugadores desplegados desde el principio era muy diferente de la formación que tuvo éxito cuando Indonesia derrotó a Bahrein y China en partidos anteriores.

«Al menos en la zaga estaban Rizky Ridho, Justin Hubner y Jay Idzes. Pero lo que pasó fue que Marc Klok, Beckham Putra y Yakob Sayuri jugaron desde el principio», criticó.

Añadió que la línea defensiva de Indonesia había perdido estabilidad debido a la ausencia del sólido trío de Hubner, Ridho e Idzes que habían sido su pilar. Mientras tanto, en el centro del campo, el dúo Klok y Beckham cometían a menudo errores básicos que dejaban espacio para los rápidos contraataques de Arabia Saudita.