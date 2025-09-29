SABRINA PRESIDENTEUNA RE -POSTING CONFENCIAL CONFENCIAL, nuevamente hay un problema con una pareja?

VIVA – Influencer y esposa Deddy Corbuzier, Sabrina sillaunnisa se convierte en el foco público debido a su último contenido. Reveló que había algo que lo hizo feliz, pero no un compañero o miembro de la familia.

Leer también: No Deddy Corbuzier, que hizo feliz a Sabrina, Presidenta, internautas: ¿Están bien?



En un breve video subido a Tiktok, Sabrina Chairunnisa reveló que lo que podría hacerle sonreír felizmente era su perro favorito. El perro llamado Chanel a menudo fue llevado por Sabrina en cualquier lugar, incluso cuando estaba en el extranjero.

«¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan feliz», la información en el video se subió a Tiktok, citada el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Deddy Corbuzier reveló un testamento si se encuentra muerto en el gimnasio



«Sujetos», escribió.

Respondiendo a esto, varios internautas sospechosos de Sabrina Chairunnisa estaban teniendo problemas personales tanto con su pareja como con la pequeña familia. Esto también se debe a algunas de sus re -postes en la cuenta de Tiktok que contiene contenido de confusión.

Leer también: Declaración de Deddy Corbuzier Skini de los miembros de DPR que hablaron de manera imperscial, ¡había un elemento de intención!



Sabrina Chairunnisa redistribuyó el contenido de la cuenta @nvaelina18, la cita alentadora a ser valiente para renunciar a las cosas que hicieron que alguien cuestione su viabilidad.

«Tratemos de comenzar a retirarnos de cosas que nos hacen cuestionarnos repetidamente», dijo la carga.

Sabrina Chairunnisa también rehaga el contenido de la cuenta @just_sayit14 sobre el consejo de que la vida no siempre se ejecuta como se esperaba.

«Aceptar lentamente el hecho de que la vida no siempre va como queremos», dijo el contenido.

Las preocupaciones de los internautas se hicieron cultivaciones después de que Sabrina Chairunnisa hizo contenido sobre cosas que la hicieron feliz. No algunos que sospechan que el influencer está experimentando problemas con su esposo. Además, ambos comenzaron a aparecer rara vez juntos.

«Por lo general, si es así, hay un problema con su pareja. Ojalá la hermana del hogar», comentó los internautas.

«Tener un marido siente que no lo tengo, así», dijo otro.

«¿Estás bien? ¿A lo que te enfrentas, espero que todo esté terminado rápidamente», dijo otro.

Para obtener información, Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa se casaron el lunes 6 de junio de 2022 en Yakarta, después de que tuvieron una aventura durante aproximadamente nueve años. El evento sorprendió al público porque se llevó a cabo en privado e íntimo, solo a la que asistieron familias y parientes más cercanos.