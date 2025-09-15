Sabrina Ionescu y lejos para lanzar la colección de edición limitada 2026

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lejos ha anunciado una asociación de varios años con New York Liberty Guard y cuatro veces WNBA All-Star Sabrina Ionescu.

Además de la colaboración, Ionescu y la marca de equipaje debutarán una colección de edición limitada en 2026, uniendo y reinventando LejosLas siluetas a través de la perspectiva de Ionescu. Los dos continuarán asociados en iniciativas de impacto comunitario a través de la Fundación SI20 de Ionescu para apoyar a jóvenes atletas aspirantes.

«Viajar es una gran parte de mi vida. Ya sea que se dirige a un juego, visite a la familia o explore nuevos lugares en la temporada baja, ha sido mi compañero de viaje durante años», dijo Ionescu en un comunicado de prensa. «El enfoque de la marca en la calidad, el rendimiento y el diseño reflexivo resuenan con la forma en que abordo el juego. Estoy emocionado de aportar mi perspectiva a esta colaboración y trabajar juntas en iniciativas que inspiran y apoyan a las personas en todo tipo de viajes».

«A alejados, estamos inspirados por aquellos que superan los límites y redefinen las expectativas en sus campos. Sabrina no es solo un talento generacional, sino que encarna el espíritu audaz, el liderazgo y el impulso hacia adelante que los campeones», dijo Jessica Schinazi, CEO de Away. «Los viajes y el deporte están profundamente conectados, y asociarse con Sabrina es una continuación natural de nuestro compromiso de empoderar a los atletas y los viajes que toman, tanto dentro como fuera de la cancha».

Este anuncio se basa en la asociación de Away con el New York Liberty, que se inclinó en mayo con la marca nombrada socio de equipaje oficial del equipo. La compañía continuará patrocinando al equipo con varios accesorios de viaje fuera de casa durante toda la temporada.

Esta colaboración marcará la primera asociación entre un jugador de la WNBA y una marca de equipaje.