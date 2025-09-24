Sabrina Ionescu Nike Sneakers: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Sabrina Ionescu está consolidando su lugar no solo como uno de los WNBALas estrellas más brillantes pero también como una fuerza en el mundo de las zapatillas, con Nike lanzando oficialmente su tercer modelo de firma este verano. La Guardia de la Libertad de Nueva York, quien se convirtió en la primera mujer en debutar una colección de baloncesto de unisex con Nike en 2023, ha construido constantemente la línea Sabrina en una de las series más comentadas en el calzado de rendimiento.

El Sabrina 3, que se lanzó en julio, llega después del sorprendente éxito cruzado de Sabrina 2, un zapato que se extendió rápidamente más allá de la WNBA y se convirtió en una de las zapatillas más usadas de la NBA la temporada pasada. La última edición presenta un sistema de cable de medio plano tejido a través de una malla plisada para un bloqueo mejorado, combinado con espuma Cushlon 3.0 y una unidad de zoom del antepié para su capacidad de respuesta. Un nuevo patrón de tracción «S» cubre la suela exterior, mientras que el Swoosh vertical, ahora una señal de diseño establecida de la línea. Los florituras personales, incluidos los bordados inspirados en rumano, le dan al zapato un guiño personal al propio viaje de Ionescu.

«Sé que todos los jugadores de baloncesto que se ponen el Sabrina 3 continuarán viendo y sintiendo el trabajo que hemos realizado para crear el mejor zapato de rendimiento que podamos», dijo Ionescu en el lanzamiento. «Este zapato representa mucho de mí, desde el swoosh vertical que hemos tenido desde la Sabrina 1 hasta el diseño toques personales para mí. Espero que inspire a todos los hoopers, especialmente a las niñas, ayudándoles a romper las barreras y creer en sí mismas».

El Sabrina 3 llegó a los estantes en un colorway «Blueprint» de $ 135 para adultos, con tamaños de escuela primaria que comienza en $ 100. Nike también ha introducido una opción de personalización que permite a los fanáticos crear sus propios diseños Sabrina 3.

Lo que hace que la serie Sabrina sea notable es el alcance cultural que ha forzado en un mercado dominado por atletas masculinos. Los zapatos de Ionescu han cruzado los límites de la liga, haciendo apariciones regulares en las canchas de la NBA. Con opciones de personalización y narración de cuentos integradas en cada lanzamiento, la línea Sabrina se ha convertido en un raro ejemplo de una serie de firmas que combina la jugabilidad de alto nivel con relevancia cultural.