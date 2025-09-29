Sabrina Impacciatore establece la campaña de comedia de la actriz principal para ‘The Paper’

Sabrina impacciatore está liderando el camino para «El papel. «

Después de un exitoso lanzamiento de septiembre en Peacock, la serie spin -off «The Office» «The Paper», creada por Greg Daniels, se está preparando para comenzar sus campañas de premios de otoño en los Globos de Oro, Sag y Critics Choice Awards, antes de combatir la consideración del Emmy del horario estelar el próximo año.

La nominada al Emmy, Sabrina Impacciatore, que interpreta a Esmeralda Grand, la editora gerente de The Toledo Truth de Toledo, competirá por la consideración de los premios para las próximas ceremonias de otoño y el 2026 de 2026 EmmysEn las categorías de comedia de la actriz principal, reveladas a Variedad exclusivamente.

Creado por Greg Daniels y Michael Koman, «The Paper» sigue a la misma tripulación documental que siguió a los trabajadores de Scranton de Dunder Mifflin, Pensilvania, rama 20 años antes, enfocando sus esfuerzos en el Toledo Truth Teller, un periódico del Midwestern de Toledo, un periódico histórico pero decreciente que intenta revivir con reporteras voluntarias.

Junto con Impacciatore, la serie también está protagonizada por Domhnall Gleeson, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y el miembro del reparto original de «oficina» Oscar Núñez. Un día antes de que la serie de comedia lanzara todos sus episodios en Peacock, Fue recogido para una segunda temporada.

Impacciatore entregó algunos de los momentos más divertidos en la temporada inaugural de la spin -off. Aunque inicialmente posicionada como el «villano» del programa, en particular cuando Esmeralda cancela el servicio de alambre del periódico, finalmente gana la simpatía de la audiencia a través de momentos de vulnerabilidad y absurdo. En el episodio «Scam Alert», se enreda en un plan de gateo de gato que involucra a su novio de Internet «Jarson», que pretende ser el actor «perdido» Josh Holloway. ¿Y quién podría olvidar el escandaloso final de la temporada en «The Ohio Periodism Awards», donde, sintiéndose marginado, secuestra múltiples discursos de aceptación e incluso se hace cargo del segmento In Memoriam? Hay muchas opciones para posibles presentaciones de Emmy.

Si Impacciatore ganara el Emmy por la actriz principal en una comedia, ella sería la primera de la familia NBCUniversal en hacerlo desde Tina Fey, quien ganó en 2008 por «30 Rock». Para Peacock, el servicio de transmisión propiedad de NBC que se lanzó en julio de 2020, la categoría solo ha visto una nominación hasta la fecha: Natasha Lyonne para «Poker Face» en 2023.

Las proyecciones muy tempranas del programa de carreras de televisión «The Paper» tienen una gran oportunidad de asegurar múltiples nominaciones en esta temporada de premios. Los Globos de Oro tradicionalmente han abrazado las comedias de primer año: «Brooklyn Nine-Nine», notablemente, ganó la mejor serie de comedia de televisión en 2014, posicionando «The Paper» como un probable contendiente. El programa también es visto como un candidato principal para una nominación de comedia en los premios SAG y podría ganar Peacock su primera nominación al Emmy para la serie de comedia sobresaliente el próximo año.

Nacido en Roma, Impacciatore ha construido un currículum ecléctico, incluido su papel de Seraphia en la épica bíblica «The Passion of the Christ» de Mel Gibson en 2004, así como numerosos proyectos de películas y televisión italianas. Su gran ruptura llegó con su aclamada actuación como Valentina, el gerente del hotel Stern pero entrañable, en la segunda temporada de la serie de antología de Mike White «The White Lotus». El papel le valió una nominación al Emmy por la actriz de apoyo del drama.

El siguiente en el Docket de Hollywood para Impacciatore es un papel en «In The Hand of Dante» de Julian Schnabel, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en agosto. Ella también está dispuesta a protagonizar Una comedia con clasificación R aún sin título del director de «Wet Hot American Summer», David Wain, junto a Jon Hamm, Zoey Deutch y John Slattery.

Todos los episodios de «The Paper» están transmitiendo ahora en Peacock.