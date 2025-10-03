Sabrina Chairunnisa Gak Salim, Deddy Corbuzier fue acusado de matar a Nafa Urbach-Ahmad Sahroni

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo robando con éxito la atención del lector. Una de las preguntas más destacadas Sabrina sillaunnisa que no es salim a Deddy Corbuzier Al regresar a casa.

Por otro lado, Deddy Corbuzier se volvió loco porque fue acusado de expulsar a Nafa Urbach y Ahmad Sahroni en su podcast y no menos ganar muchos clics. Sin mencionar el asunto Nikita Mirzani Hasta la actriz hecha por Ai Tilly Norwood.

¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares en el Canal de Viva Showbiz, en la edición de Round Up el viernes 3 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

No salim a Deddy Corbuzier mientras ingresa a la casa, Sabrina Chairunnisa: el miedo ofendido

Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa

El tema de las grietas de los hogares de celebridades parece haber sido siempre una comida pública. Después de ser rumoreado que se separó, una pareja casada Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa nuevamente atrajeron la atención.

A través de una dulce carga de video compartida por Deddy Corbuzier el miércoles 1 de octubre de 2025, el mentalista pareció descartar las noticias inclinadas que circulan.

Deddy Corbuzier fue acusado de expulsar a Nafa Urbach y Ahmad Sahroni de podcast: quien habló principalmente Cimeng

El universo virtual fue nuevamente animado por la aclaración de calor de Deddy Corbuzier. A través de un video cargado en su cuenta personal de Instagram, el mentalista y Podcaster se aventuraron en ira después de que su nombre fue arrastrado en un problema de engaño que se distribuyó ampliamente.

La falsa noticia en cuestión establece que Deddy expulsó al artista Nafa Urbach y al político Ahmad Sahroni cuando se decía que venían a su estudio para aclarar.

¡La madre de Vadel Badjideh se desmayó después del veredicto, Nikita Mirzani Sindir Mentik!

El veredicto del caso Vadel Badjideh en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el jueves 2 de octubre de 2025, tuvo lugar lleno de emoción. Vadel fue sentenciado a ser culpable de fraude, relaciones sexuales con menores, así como la participación en la práctica del aborto llevada a cabo a LM, hija de Nikita Mirzani.

Un momento tenso ocurre cuando el juez lee el veredicto. La madre de Vadel, Titin, que estaba presente directamente en la sala del tribunal, de repente se desmayó. Inmediatamente fue llevado a cabo por sus dos hijos, Martin y Bintang.