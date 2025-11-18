Sabrina Carpenter, Selena Gomez y Andrew Garfield reciben premios Anthem

Sabrina Carpintero, Selena Gómez y andres garfield están siendo honrados por la quinta edición anual Premios Himnopresentado por los premios Webby. Los premios reconocen a los líderes de impacto social que generan cambios positivos en todo el mundo.

Carpenter, Gomez y Garfield recibirán cada uno el premio Gold Anthem por sus respectivos trabajos con PLUS1, Rare Beauty y Sesame Workshop. Otros galardonados con el Oro incluyen a Katie Couric y Colorectal Cancer Alliance, Lauren & Seth Rogen y AARP, Lilly Singh y Unicorn Island Fund, Ad Council, Google, GLAAD, Headspace, World Central Kitchen, The Mel Robbins Podcast, Lush Cosmetics, Make-A-Wish America, MTV Entertainment Studios, PBS, eBay, Spotify, ACLU, ‘Lilly’ protagonizada por Patricia Clarkson, Liquid IV y Human Rights Watch.

Los Himnos también honran a personas y organizaciones con premios especiales a sus logros por su compromiso con un cambio duradero. Los homenajeados de este año son la defensora del año Paris Hilton, la atleta del año Frances Tiafoe, la creadora de impacto del año Brooke Eby, los filántropos del año Tim Gill y Scott Miller y el ganador del premio a la visión Vincent Stanley.

Las organizaciones reconocidas con premios especiales por logros son Dept, agencia ganadora del año, Google, marca ganadora del año, AARP, organización sin fines de lucro ganadora del año, Mobilize Recovery, organización pequeña sin fines de lucro del año y Public Inc. y Meals On Wheels America’s End The Wait, que ganó el premio de empoderamiento, patrocinado por AARP.

«Mientras continuamos navegando por los desafíos y las perturbaciones sociales y políticas, los ganadores de la quinta edición anual de los Premios Anthem son un recordatorio de que cuando estamos unidos en una acción colectiva, pueden ocurrir grandes cambios y realmente tener un impacto para mejor», dijo la gerente general de los Premios Anthem, Patricia McLoughlin, en un comunicado el martes.

Los ganadores de los premios Anthem fueron seleccionados por líderes de la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales. Los homenajeados de este año fueron elegidos entre más de 2.000 presentaciones de 42 países de todo el mundo.

Puede encontrar una lista completa de los ganadores de este año en el sitio web de los premios Anthem. aquí.