Sabrina Carpenter, Rosé y Tate McRae celebran en Variety’s Hitmakers

Para aquellos destinados a ser compositores, la chispa de la inspiración surge temprano en la vida. Ese fue un tema común en muchos de los más sinceros agradecimientos y reflexiones compartidos por el diverso grupo de artistas musicales homenajeados el sábado en Variedadanual Creadores de éxitos Almuerzo en Hollywood.

Sabrina Carpinteronuestra creadora de éxitos del año, habló con nostalgia de haber escrito su primera canción a los 10 años. Tyler, the Creator atribuyó las raíces de su creatividad a la “imaginación loca” de su yo de 7 años. Tate McRae comenzó a escribir canciones en su habitación a los 13 años. EJAE, parte del potente trío pop Huntr/x que aparece en la exitosa película de Netflix “Kpop Demon Hunters”, hizo lo mismo a los 10. Y la leyenda del blues Buddy Guy, de 89 años, recordó haber crecido en una zona rural de Luisiana sin una fuente constante de agua potable en sus primeros años. Su familia ideó un sistema de filtrado del agua de lluvia. “Algo debe haber estado bien con esa agua”, observó, porque bebió mucha y todavía está activo cuando se acerca a los 90 años.

La novena reunión anual de Hitmakers coincidió con la publicación el 3 de diciembre, en forma impresa y en línea, de Variedadedición anual de Hitmakers, que es una encuesta de los artistas y colaboradores detrás de las 25 canciones más populares del año. El número pone de relieve la variedad de músicos, productores y otros colaboradores creativos detrás de cada canción exitosa.

Alex Warren, el artista y compositor detrás del éxito mundial “Ordinary”, expresó su profunda gratitud por el reconocimiento como artista Hitmakers Breakthrough of the Year. Él marcó el tono desde el principio para comentarios emotivos ante una sala llena de expertos en el negocio de la música. Detalló algunas luchas personales y la pérdida de su padre a los 9 años y las luchas con su madre que siguieron.

El trabajo de escribir su primer álbum, «You’ll Be Alright, Kid», fue particularmente «difícil porque tuve que afrontar la infancia que tanto intenté olvidar». La respuesta a su trabajo refuerza que está en el camino profesional correcto. “Soy suficiente”, dijo Warren a la multitud. «Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Estoy aquí por una razón y merezco estar aquí».

BigXthaPlug obtuvo el visto bueno como Disruptor de hip-hop del año de Hitmakers. Es parte del colectivo UnitedMasters que tiene como objetivo capacitar a los artistas para que trabajen independientemente de los principales conglomerados musicales con el fin de conservar la propiedad de su trabajo. «Gracias a todos por reconocer lo que estamos haciendo de forma independiente, sí, de forma independiente», dijo BigXthaPlug.

Benny Blanco se esforzó por presentar el laurel a la banda estrella en ascenso The Marías como los Anti-Hit Hitmakers del año. María Zardoya, cantante principal y cofundadora, dijo a la multitud que siempre se ha mantenido firme en contra de los esfuerzos por popificar el sonido del grupo. Agradeció a Atlantic Records por permitirles adaptarse a sus estados de ánimo genuinos. “La emoción siempre nos ha llevado más lejos que el ritmo”, dijo Zardoya a la multitud. “Muchas gracias por permitirnos ser un desastre emocional y liberar lo que queramos ahora”.

El brunch del maratón estuvo a cargo de Jem Aswad, VariedadEditor ejecutivo de música. Entre los elogios entregados se encontraba el reconocimiento Interactive Music in Media a la empresa de videojuegos Riot Games por su trabajo innovador para integrar la música en sus creaciones de juegos.

Nada menos que un respetado creador de éxitos musicales como Jimmy Jam tuvo que presentar el reconocimiento de Productores del Año a Jack Antonoff, Mustard y Sounwave, quienes obtuvieron el visto bueno por su trabajo con el gigante musical que es Kendrick Lamar.

Jam enfatizó la importancia de la audiencia a la hora de decidir qué se considera un éxito. «Por eso es un deporte de equipo», dijo sobre el negocio de la música.

Sounwave profundizó cuando citó su exposición en la niñez, gracias a su madre, a las filosofías de entrenador de vida de Earl Nightingale como experiencias tempranas fundamentales que lo llevaron a la música. Mientras otros niños escuchaban radio hip-hop en el auto con sus mamás, él conoció ideas para lograr sus sueños.

«Me moldeó para comprender el poder de las manifestaciones», dijo Sounwave. Mustard reflexionó sobre el camino que ha recorrido durante la última década con su antiguo colaborador Lamar. Los describió como “dos niños de Compton que intentan resolverlo”. Y con ese fin, el objetivo general siempre ha sido «inspirar una comunidad y una cultura que nos inspiraron. Prometo hacerlo siempre mientras camine por la Tierra».

Elliot Grainge, líder de Atlantic Records, fue reconocido como Ejecutivo del Año por su transformación de la histórica fábrica de música con lanzamientos de moda como “Ordinary” de Warren, Rosé, así como artistas de mayor trayectoria como Bruno Mars, Charli xcx y Coldplay, Cardi B y Twenty One Pilots. Atribuyó el mérito a los artistas de Atlantic y a su equipo ejecutivo. «Las discográficas hoy en día tienen mala reputación por ser etiquetas, y con razón y sin razón. Todos somos humanos», observó. El papel más importante que desempeñan los sellos discográficos en la vida de los artistas es “llevarlos a alturas a las que todos desearíamos llegar nosotros mismos”, dijo.

La cantante Addison Rae y sus colaboradores Luka Kloser y Elvira Anderfjard fueron considerados estrellas en ascenso al recibir el premio Future is Female. «Esta música existe gracias a cómo nos presentamos el uno al otro», dijo Kloser a la multitud. «Ser parte de esa confianza y apoyo ha sido muy inspirador para mí».

Fuerza Regida, la banda mexicano-estadounidense de San Bernardino, fue homenajeada como Humanitarios del Año por su trabajo para ayudar a las familias con colectas de alimentos y a través de las dificultades infligidas a las comunidades latinas por las redadas de inmigración de ICE que han conmocionado a la nación.

“Este premio es el más importante porque somos para el pueblo, este es nuestro sueño”, dijo Jesús Ortiz Paz de la banda, mejor conocido por los fanáticos como JOP.

La cantante de “Kpop Demon Hunters”, Rei Ami, se sintió brevemente abrumada cuando aceptó su felicitación junto a EJAE de Huntr/x y Audrey Nuna. Ami se lo quitó de encima con una improvisada charla de ánimo para sí misma que provocó la risa de la multitud: «No llores, perra. ¡Consíguelo!». Después de años de arduo trabajo y poco reconocimiento, Ami dijo que el trabajo del trío como Huntr/x presentaba «la oportunidad perfecta para nosotros tres. Una oportunidad de convertirnos en amigas y hermanas de por vida».

La estrella en ascenso Rosé, quien logró un gran éxito con “Apt”. Junto con Bruno Mars, también reflexionó sobre la rapidez con la que se puede lograr el éxito. La colaboración con el veterano creador de éxitos generó “una absoluta explosión de sorpresas y una abrumadora cantidad de amor”. Y admitió que obtener reconocimiento internacional ha sido “un poquito tonto”.

El poderoso Republic Records prevaleció una vez más como Sello del Año de Hitmakers. Los sellos del grupo fueron responsables de no menos de 10 de las canciones de la lista de los 25 mejores de Hitmakers de este año. Marleny Reyes, gerente general de Republic por muchos años, aceptó en nombre de la empresa. Dijo que el secreto del éxito de Republic se encuentra en sus líderes y en los artistas que defienden. «Es un ejército y una familia», dijo y enfatizó: «No tenemos nada sin nuestros músicos que tienen tanto poder y energía. Son tan inspiradores».

(En la foto: “Kpop Demon Hunters” está protagonizada por Rei Ami, Audrey Nuna y EJAE en Variedadbrunch de Hitmakers)