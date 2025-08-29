Sabrina Carpenter en ‘El mejor amigo del hombre’, dudas y más

Bajo una puesta de sol de Los Ángeles, Sabrina Carpenter y Spotify trató a un grupo selecto de los fanáticos más dedicados de la estrella del pop a una noche en el famosa Cementerio de Hollywood Forever.

El evento exclusivo, celebrado el jueves por la noche, marcó la víspera del séptimo álbum de estudio de Carpenter, «»El mejor amigo del hombre. » Y cuando Twilight se instaló, el cantante y compositor subió al escenario para una conversación íntima de 30 minutos sobre la realización del disco, y preparó el escenario para el estreno de ella «Lágrimas«Video musical, con Colman Domingo en Drag, y una proyección nostálgica del clásico de Audrey Hepburn de 1954» Sabrina «.

Más que solo el lugar de descanso final, el cementerio funciona como uno de los puntos de referencia culturales más singulares de Los Ángeles, organizando todo, desde conciertos en vivo hasta proyecciones de películas favoritas de culto debajo de las estrellas. «Solía ​​venir aquí y ver películas, así que pensé que este sería un lugar realmente especial para traer a todos», dijo Carpenter a los fanáticos en un Q&A moderado por el actor de «adultos» Owen Thiele.

«Y como siempre me gusta matar a los hombres», se encogió de hombros, provocando un aplauso rugiente de los fanáticos sentados en mantas que representan la carátula del álbum. «Esto es como un funeral y también es el nacimiento de un nuevo álbum».

El set de 12 canciones incluye títulos como «Manchild», que es el sencillo principal (y su primer debut número 1 en los Estados Unidos), y otros como «Casi rompimos anoche» y «No te preocupes, te haré preocuparte».

«Este proceso creativo se trataba de abrazar la espontaneidad, todo sobre abrazar los impulsos que estaba teniendo y experiencias que tenía que era realmente urgente escribir», dijo. «Sabiendo que si no hiciera este álbum, y que represente el capítulo de mi vida que representa, que se habría convertido en algo más … y creo que eso lo habría hecho perjudicar a este álbum. Así que estoy realmente agradecido de que solo escriba música que amo y la publique, y estoy más agradecido de ustedes por escucharme y dejarme».

Los fanáticos de Carpenter eran tan habladores como ella, respondiendo ansiosamente a ella enumerando sus canciones favoritas que ha escrito. De su último, ella eligió «My Man on Willpower» y «Casi nos separamos de nuevo». Ella eligió «Don’t Smir» de su LP «Short N ‘Sweet» ganador del Grammy, y recibió los aplausos más fuertes cuando llamó «porque me gustó un niño» de los «correos electrónicos de 2022 que no puedo enviar».

En la parte de las preguntas de los fanáticos de la noche, una oyente le preguntó cómo sale de los rutinas, o cómo se ayuda a superar cualquier sentimiento de duda en relación con la publicación de nueva música. Tomando un momento para hacer una pausa y pensar, ella continuó: «Me emociona mucho sacar las cosas. Pero como cualquier artista lo hace … también es muy aterrador y vulnerable. ¡Y creo que, creo que cuando quiero salir de la rutina, me clasifico como …» ¡Tantas perturas desearían que fueran tú! «»

Carpenter interpretará estas canciones y más para sus apariciones en el Austin City Limits Music Festival en octubre. También está listo para jugar Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil el próximo año.