Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden: reseña del concierto

“Estoy buscando una respuesta entre líneas/ Mientete a ti mismo si crees que estamos bien” Sabrina Carpintero canta, mientras está sentado recatadamente en un inodoro.

Es la noche de estreno de ella. Giras “Short n’ Sweet” “¡Cinco jodidos espectáculos con entradas agotadas en el Madison Square Garden!”, como ella dijo, y el baño está en la parte del baño de su escenario gigante, que es como una combinación de un programa de televisión de los años 70 y la casa de ensueño de una muñeca Barbie de la misma época.

Pero lo más importante aquí es el hecho de que Carpenter está cantando seriamente una balada, una de sus características cómicas de situaciones románticas de la vida real (en este caso, “Sharpest Tool”, sobre estar enamorada de un tipo tonto, una continuación del tema del éxito del año pasado “Why Please Please”), mientras está sentada en un inodoro.

No se equivoquen, es un inodoro muy bonito, aunque con una tapa en forma de corazón con una punta afilada en el extremo que podría ser problemática en la vida real, y el “baño” está rodeado de pantallas de gasa sobre las que se proyectan primeros planos en vídeo de su canto. Pero, ¿cuántas de las principales estrellas pop femeninas de la actualidad te imaginas haciendo eso? Beyonce, Taylor, Gaga y Dua son todas conscientes de sí mismas, tienen sentido del humor y pueden ser autocríticas, y Adele puede decantarse por el humor de baño. Pero si bien es un pequeño detalle en un espectáculo muy grande, es una escalera real (lo siento) de un ejemplo de las formas en que Carpenter llega a lugares familiares en formas que otros realmente no lo han hecho antes.

Una clásica rubia estadounidense de ojos azules, su imagen es tan glamorosa como la de cualquier estrella, pero canta sobre las relaciones y el sexo de una manera refrescante, directa y real; en un contraste relacionado, esas canciones se entregan en un paquete pop brillante que es a la vez amigable para la radio y musicalmente sofisticado; no es un error que las dos canciones que sonaron en el PA antes de que ella subiera al escenario fueron el corte profundo de ABBA de 1979 «If It Wasn’t for the Nights» y el éxito de Diana Ross de 1980 con Chic, «I’m Coming Out» (también un guiño a su importante seguimiento LGBTQ).

Pero sus fans son en su mayoría chicas jóvenes, la mayoría de las cuales son probablemente (con suerte) demasiado jóvenes para haber experimentado lo que Carpenter está cantando de una manera tan sin filtros, pero pueden encontrar una especie de hermana mayor al estilo Judy Blume en esas canciones y, a juzgar por muchas de las madres que acompañan a esas jóvenes en el espectáculo, lo aprueban y también son fans (aunque fue un momento surrealista verla liderar a miles de niñas de secundaria gritando «Soy tan jodidamente cachonda!” durante “Juno”).

El espectáculo, que es en gran medida la misma producción que la gira del año pasado, tiene todas las características de un gran espectáculo de estrellas del pop en 2025, familiar para los asistentes habituales a los conciertos, pero impresionante para un joven que asiste a su primer concierto, que probablemente era un porcentaje significativo de la audiencia. El tema de la televisión antigua recorre todo el espectáculo mientras Carpenter, acompañado por 11 bailarines ágiles y una banda de cuatro integrantes, actúa desde diferentes áreas del set (un balcón, escaleras, vestidor, frente a un tocador y una chimenea).

Lució cuatro conjuntos diferentes (todos ellos de piernas largas y brillantes) y distribuyó sus grandes éxitos estratégicamente, concentrándose abrumadoramente en sus dos álbumes más recientes, “Short n’ Sweet” y “Man’s Best Friend”, junto con algunos de su esfuerzo de 2022 “Emails I Can’t Send” (que, aunque en realidad fue su cuarto álbum, fue su debut como artista adulta post-Disney). Abrió con “Taste”, rociada con “Manchild”, “Feather”, “Bed Chem” (completa con un segmento de video escuchado mientras se deleitaba en la cama del dormitorio del set) y cerró, por supuesto, con “Espresso” en medio de una lluvia de confeti gigante.

El concierto estuvo intercalado con divertidos comerciales de televisión simulados de los años 70 mostrados en las pantallas de video (como un anuncio falso de herramientas eléctricas con la frase “La herramienta más afilada, en la que confían los carpinteros de todo el mundo”), completo con un desglose falso de “Dificultades técnicas” y, curiosamente, un clip de una entrevista temprana con Leonard Cohen donde, al final de un largo intercambio, esencialmente compara escribir poesía con lustrar los zapatos del alma. Si bien es una presunción inteligente, visualmente poderosa y efectiva (una especie de versión de gran tamaño de las revistas antiguas de Playboy a las que aclamó y aclamó durante su entrevista con Variety el año pasado), las referencias obviamente están décadas más allá de los recuerdos de su audiencia e incluso de muchos de sus padres. Pero ese es sólo otro factor de la marca Sabrina que no necesariamente tiene que cuadrar.

Sin embargo, los momentos más vívidos del programa provinieron de la conexión de Carpenter con la audiencia. Hay muchos tropos familiares: varios: «¿Te lo estás pasando bien, ciudad de Nueva York?», «¡A la cuenta de tres, déjame verlos a todos saltar!» y «¡Veamos qué lado de la arena puede gritar más fuerte!». competiciones; También hubo un segmento de “canción sorpresa” en el que hizo girar una botella, aterrizó en un número y ella y el grupo interpretaron por primera vez el estilo country “Go-Go Juice” del nuevo álbum. Pero también pasó mucho tiempo hablando con la audiencia, diciendo inicialmente que «he sido uno de ustedes» durante los últimos años en los que vivió en Nueva York, antes de reafirmar: «En realidad, he tratado de ser uno de ustedes». Ella es una experta en distinguir diferentes grupos de la audiencia (el grupo de chicas jóvenes chilló de alegría mientras ella parecía saludarlas y sonreírles directamente) y, quizás lo más acertado, al final del espectáculo dijo: “Quiero tomarme un segundo para elogiar todos los atuendos increíbles que veo”, agradeciendo y felicitando a la audiencia (muchas de las cuales lucían tacones carpenterescos, destellos y besos de lápiz labial en los hombros). largamente para aparecer y salir.

Desde Cher hasta Donna Summer, desde Deborah Harry hasta Madonna, Beyoncé y más allá, las cantantes han superado los límites de cuánto hablar de sexo es demasiado, con todas las inevitables agarradas de perlas por parte de los sectores conservadores. Si bien las opiniones varían inevitablemente, Carpenter recorre la delgada línea entre la irreverencia y la responsabilidad con un guiño de complicidad y un importantísimo sentido del humor.