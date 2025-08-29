Sabrina Carpenter Drops ‘Man’s Best Friend’ álbum y Video ‘Tears’

Sabrina CarpenterEl nuevo álbum «El mejor amigo del hombre«Ha llegado. Lanzado junto a un video vívidamente estilizado para el segundo sencillo,» Tears «, el despliegue se inclina hacia el espectáculo, ofreciendo imágenes coloridas y su encanto de mordazas.

«Una pequeña iniciativa puede recorrer un largo, largo, largo», canta en el primer verso de «lágrimas». «Bebé, solo haz los platos, te daré lo que quieras». El video presenta a Colman Domingo en un himno de «horror rocoso», con Carpenter llegando a una casa en medio de la nada solo para ser recibido por una casa de diversión de personajes, Domingo incluido en Drag.

El séptimo álbum de Carpenter, «Man’s Best Friend», se compone de 12 pistas con 10 que se etiquetan como explícito. Esto no fue una sorpresa ya que el registro en sí fue precedido por su portada igualmente sugerente que presentaba al cantante de «espresso» en sus manos y rodillas con alguien tirando de un puñetazo de su cabello rubio.

«El álbum no es para ningún clutchers de perlas», dijo Carpenter a Gayle King of the Record. «Pero también creo que incluso las perlas pueden escuchar un álbum como ese en su propia soledad y encontrar algo que los haga sonreír y reírse a sí mismos».

Antes de su lanzamiento, «Man’s Best Friend» fue introducido por el sencillo «Manchil«Que fue su primera Debut No. 1 en la tabla de canciones en los Estados Unidos. Anteriormente dio la marca de «Please Please Please», un sencillo de su álbum «Short N ‘Sweet» ganador del Grammy.

Después de completar una gira en apoyo de «Short N ‘Sweet» este año, Carpenter volverá a la carretera a partir de octubre con apariciones en el Austin City Limits Music Festival. También está listo para jugar Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil el próximo año.