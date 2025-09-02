Sabrina Carpenter defiende el álbum del álbum de ‘Man’s Best Friend’ de Backlash

Sabrina Carpenter está desempacando constantemente el matiz detrás de su último esfuerzo de estudio, «El mejor amigo del hombre». En conversación con Mel Ottenberg para EntrevistaCarpenter se dirigió a la reacción que recibió cuando compartió la portada oficial para el registro.

«Puedes estar seguro de que todo lo que hago y digo que tiene un poco de guiño», dijo Carpenter sobre el título del álbum y sus imágenes a juego, una foto de ella en manos y rodillas, siendo arrastrado por su cabello rubio. «Si estoy siendo completamente transparente, no hago nada anticipando cuál será la reacción. Solo hago cosas que me hablan, que se sienten bien, y tengo sentido cuando escuchas la música. Cuando se me ocurrió las imágenes, fue tan claro para mí lo que significaba. Así que la reacción es fascinante para mí. Simplemente ves desanimar y ir, ‘wow'».

Del registro, Carpenter continuó: «Hay muchos matices en esto y no soy ingenuo para eso». Poner en los temas centrales del álbum, describió el proyecto para ser sobre «pérdida, angustia y celebración y tratando de navegar mi vida como una mujer joven, no es tanto que estoy por encima de todo, pero tampoco estoy por debajo de ella».

Ottenberg plantea la idea que recibió el carpintero de la reacción se debió a que aparecía «sumisa» en la portada.

«La sumisión es dominante y sumisa», responde. «Realmente depende de cuáles sean tus intenciones y de lo que quieras, y de lo que anhelas, y lo que necesitas. La imagen, como la veo, es una metáfora, pero estoy seguro de que otras personas son como, ‘¿Dang, ella es un sub?'»

En otra parte de la pieza, Carpenter discute la grabación del álbum en Londres, Nueva York y Los Ángeles, destacando a los principales colaboradores del set: Jack Antonoff, John Ryan y Amy Allen.

«Eran solo los cuatro y muchas chimeneas», dijo. «Hubo un olor constante de humo en el aire y estaba en un estado realmente delirante, casi. Pero mucho de eso terminó siendo exactamente como me sentí, lo que fue un poco abrazado y arrojado a mi cabeza. Pero la producción es algunos de mis favoritos, y obviamente está debido a Jack y John. Ambos de lo que hacen. Si escuchas a los instrumentales en sus propios álbum, por lo que estoy realmente emocionado por eso.