Sabrina Carpenter, Alex Warren Spotify’s Songify Songs of Summer 2025

Spotify ha elegido canciones de Alex Warren, Ravyn Lenae y Sabrina Carpenter Como sus 2025 canciones de verano, elegidas por el equipo editorial del servicio de transmisión.

Entre las pistas seleccionadas se encuentran «Ordinary» de Warren, «Love Me Not» de Lenae, «Manchild» de Carpenter, «Back to Friends» y «Shake It to the Max (Fly) – Remix» de Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shensea. Spotify señala que este verano ha sido el «verano menos bailable y de menor energía para la música en la última década» basado en «Tempos, estabilidad de ritmo, fuerza de ritmo y regularidad general de las mejores pistas de la temporada».

La lista de pistas de Spotify ciertamente se alinea con las conversaciones que rodean la canción de verano de este año y la falta de contendientes, muchos han señalado que «ordinario», por ejemplo, carece de la creación de un SOS típico, en lugar de que domine las listas como una balada de balada con matices religiosos. El público no ha estado gravitando hacia Bangers o artistas no han sido tan optimistas con sus singles, tal vez ambos.

Entre las estadísticas: «Ordinary» estaba la canción más transmitida del verano en Spotify con su pico de transmisión el 12 de junio; «Shake It to the Max» trazó en la lista Top 50 de Spotify en más de 45 países; «Love Me Not» se transmitió más el 18 de julio; «Manchild» pasó 25 días consecutivos en el número 1 en la lista de canciones Top Daily de los Estados Unidos; y «Back to Friends» alcanzó su pico de transmisión el 8 de agosto.

Todas las canciones de la lista de canciones de verano de este año se incluyeron en las predicciones de Spotify en mayo, excepto «Manchild», que lanzó el mes siguiente. El año pasado, Spotify seleccionó lo siguiente como sus 5 canciones mundiales de verano: «Birds of a Feather» de Billie Eilish, «Hot to Go!» De Chappell Roan «,» Not Like Us «de Kendrick Lamar» y «A Bar Canción» de Shaboozey de Shaboozey.