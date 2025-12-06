Sabrina Carpenter agradece a los fans y colaboradores de Variety’s Hitmakers

Sabrina Carpintero apareció con entusiasmo el sábado en Variedadanual Creadores de éxitos evento, aceptando su honor de Hitmaker del Año frente a una audiencia repleta de estrellas y ejecutivos y bromeando sobre el año lleno de acción que la llevó a esta cumbre.

La superestrella del pop, que ha visto su carrera explotar en los últimos años, le dio a la multitud en Hollywood algunas palabras de sabiduría de un artista que comenzó a escribir canciones a la edad de 10 años.

«La forma más fácil de escribir una mala canción es intentar escribir un éxito», dijo Carpenter. «Escribe lo opuesto a lo que crees que es un éxito. Escribe lo que te llame la atención, escribe algo que sólo tú puedas escribir. Escribe la música que quieras escuchar tú mismo. Añade la extraña progresión de acordes y el cambio de clave, y llama estúpidos a los hombres de tantas maneras como puedas».

El reconocimiento de Carpenter fue presentado por su colaborador de toda la vida, Jack Antonoff. El megaproductor y miembro de Bleachers elogió la versatilidad de Carpenter como intérprete, compositor y artista que ha manejado bien las cargas del éxito.

“Lo realmente loco es que ella pueda escribir así”, dijo Antonoff, elogiando los instintos de Carpenter como melodista.

Carpenter también tiene el mayor respeto por sus fans, dijo. Ella comienza con «la suposición de que la gente es inteligente», dijo. «Si realmente crees que la gente es inteligente, puedes salirte con la tuya. Ese cambio clave en ‘Por favor, por favor, por favor’ que es tan emocionante, ese es el tipo de cosas que importan y son interesantes».

Carpenter, que leyó sus comentarios en un diario, elogió a la compositora Amy Allen, que estaba en la sala, y a otros por ser una red de apoyo que fomenta sus “ideas más locas”.

Carpenter expresó su gratitud y asombro por el arte que ocurre “cada vez que tenemos el privilegio de estar en una habitación con cosas que hacen ruido”, dijo.

La artista que está en lo más alto del éxito de su último sencillo, «Manchild», agradeció a su sello natal, Island Records, por su fe en sus decisiones, o lo que describió como «no tratar de decirme qué es un éxito. Eso es raro», dijo.

Carpenter concluyó con un saludo a su audiencia. Se hizo eco de los comentarios de numerosos ganadores del premio Hitmaker al observar que las canciones sólo son éxitos cuando son aceptadas por los oyentes.

«Gracias a los fanáticos que hacen estos éxitos», dijo Carpenter. «Gracias a los fans que aprenden las letras, cantan las canciones y las convierten en éxitos, sea lo que sea que eso signifique».

Carpenter está actualmente nominado a seis premios Grammy, incluidas las tres categorías principales de todos los géneros: álbum del año, grabación del año y canción del año. También está nominada a mejor álbum vocal pop, mejor interpretación pop solista y mejor vídeo musical.

En febrero, Carpenter ganó sus dos primeros premios Grammy, llevándose a casa los premios a la mejor interpretación pop solista por “Espresso” y al álbum vocal pop por “Short n’ Sweet”. Su primera gira por estadios comenzó en septiembre de 2024 y, en marzo, emprendió la etapa europea, antes de regresar a Estados Unidos este otoño, donde se transformó en una gira “Man’s Best Friend”. “Manchild”, el sencillo que precedió al último álbum, se convirtió en un éxito de taquilla inmediatamente después de su lanzamiento en junio, seguido de la colección completa, que debutó con buenas críticas en agosto.

VariedadEl evento Hitmakers tuvo muchas otras estrellas. Los compañeros homenajeados en el almuerzo incluyeron a Rosé, Tyler, the Creator, Megan Moroney, BigXThaPlug, Role Model, Addison Rae, Tate McRae, Buddy Guy, Alex Warren, las Marías, las voces cantantes de HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI), Fuerza Regida, Sounwave, Mustard y Jack Antonoff.

Los presentadores del programa Hitmakers incluyeron a Laufey, Miles Caton, Benny Blanco, Jimmy Jam, Jake Shane y otros.