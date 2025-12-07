Sabrina Carpenter, Addison Rae y más


Variedad‘s Hitmacers El evento reunió en una sola sala a gran parte de la flor y nata del talento que ha movido y sacudido las listas de éxitos en 2025. Entre los reunidos en Nya West en Hollywood para el almuerzo (que sigue de cerca a Variedadedición especial anual de Hitmakers) fueron Hitmaker del año Sabrina Carpintero y los cantantes de “Golden” de “KPop Demon Hunters”: Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, en la foto de arriba.

Continúe para ver más fotos de estas estrellas y otras homenajeadas en el evento, incluidas Rosé, Addison Rae, Tate Mc Rae, Alex WarrenModelo a seguir, BigXthaPlug, Tyler, the Creator, las Marías, Megan Moroney, Buddy Guy, Jack Antonoff, Mustard, Sounwave, Elliot Grainge y Fuerza Regida.

Los presentadores incluidos en nuestra galería de fotos incluyen a Andre 3000, Laufey, Ben Platt, Miles Caton, Benny Blanco, Jimmy Jam, Jessie Jo Dillon y Jake Shane. El evento también atrajo a figuras como Shaboozey, Diane Warren y Ty Dolla Sign.

Tate McRae, Rosé y Megan Moroney en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Sabrina Carpenter en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

María Zardoya y Rosé en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

Anna Weber

Ejae y Laufey en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Alex Warren y Addison Rae en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Sabrina Carpenter y Jack Antonoff en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Tyler y The Creator en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

André 3000 habla en el escenario de Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

ROSé en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Megan Moroney y Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

BigXThaPlug en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Role Model habla en el escenario de Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Addison Rae en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Buddy Guy en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Mustard, Sounwave y Jack Antonoff en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Addison Rae y Tate McRae en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Tate McRae y Rosé en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Laufey en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Val Blavatnik, Elliot Grainge, Alex Warren, Zach Friedman y Tony Talamo en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Audrey Nuna, Rei Ami, Ejae y Diane Warren en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Addison Rae en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Sabrina Carpenter habla en el escenario de Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Samuel Jaimez, Khrystian Ramos, Jesus Ortiz Paz, Moises Lopez y José “Pelón” García de Fuerza Regida en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Tate McRae y Jem Aswad en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Edward James, Josh Conway, Maria Zasse Perlman de Marías y Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Diane Warren y Alex Warren en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Elliot Grainge, Jem Aswad, Alex Warren, Zach Friedman y Rosé en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Thania García, Addison Rae y Luka Closer en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

Michael Buckner

Steven J. Horowitz y BigXThaPlug en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

La gerente general de Republic Records, Marleny Reyes, y Chris Willman en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety vía Getty Images)

Variedad a través de Getty Images

Sabrina Carpenter en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Tate McRae en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Elliot Grainge y Sofia Richie Grainge en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Andrew Hamppp, Dea Lawrence, Sabrina Carpenter y Jem Aswad en Variety hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Audrey Nuna, Ejae, Sabrina Carpenter y Rei Ami en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Melanie Martinez en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Ty Dolla $ign en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Madison Beer y Shaboozey en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Audrey Nuna, ejae y rei ami de kpop demon hunters: Las voces cantantes de hunter/x en varios creadores de éxitos 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Megan Moroney y Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

María Zardoya de los Marías y Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Modelo a seguir en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Alex Warren y Ben Platt en Variety Hitmakers 2025 Patrocinado por Tik Tok el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Dea Lawrence y Michelle Sobrino-Stearns en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Andrew Hampp, Steven J. Horowitz, Thania García, Jem Aswad y Chris Willman en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de JC Olivera/Variety)

Variedad

Frankie Yaptinchay, Cynthia Littleton y David Marek en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en los Ángeles, California.

JC Olivera

Junia y modelo a seguir en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner

Tate McRae en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Jesse Grant

Cirkut en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilberto Flores

Maria Egan asiste al noveno brunch anual Hitmakers de Variety en Nya Studios el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Monica Schipper/Getty Images)

Imágenes falsas

Daniel nigri en Variety hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Anna Weber

Amy Allen y Ejae en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

JC Olivera

Jessie Jo Dillon y Megan Moroney en Variety Hitmakers 2025 el 6 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Michael Buckner



