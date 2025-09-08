Sabrina Carpenter actúa en el MTV VMA

Sabrina Carpenter Le trajo un juego A para ofrecer una actuación de alta velocidad y ultra contundente de su sencillo «Tears» en los MTV VMA el domingo por la noche. Saliendo de una orilla humana, Carpenter recreó la mirada brillante del video musical de la canción con el domingo Colman.

Los concursantes de «RuPaul’s Drag Race», incluidos Lexi Love y Symone, y más aparecieron en el escenario para cantar y bailar mientras sostenían las señales que decían «Proteger los derechos trans» y «Dolls Dolls Dolls!» Carpenter también aparentemente rindió homenaje a la actuación de lluvia «Baby One More Time» de Britney Spears.

«El mejor amigo del hombre», que llegó a fines de agosto, casi un año después del lanzamiento de su «Short N ‘Sweet» ganador del Grammy, debutó en el número 1 en el Billboard 200 el domingo. Carpenter grabó el set de 12 canciones en Londres, Nueva York y Los Ángeles junto con colaboradores Jack Antonoff, John Ryan y Amy Allen.

Sabrina Carpenter fue nominada en nueve categorías, incluido el video del año para su estilo del desierto «Manchil«Video musical. También está preparada para el mejor artista pop, el mejor pop, el mejor álbum (para» Short N ‘Sweet «), la mejor dirección, la mejor cinematografía, los mejores efectos visuales, la mejor edición y la canción del verano (para» Manchild «. Los VMA están teniendo lugar en UBS Arena de Long Island para el segundo año consecutivo.

Tras su lanzamiento, su séptimo álbum de estudio rompió el récord del álbum más transmitido en Spotify en un solo día de una artista femenina este año. Fue precedido por el sencillo principal «Manchil«Que marcó el primer debut de Carpenter sobre el Billboard Hot 100 y su segundo éxito número 1 en los Estados Unidos en general (después de» Por favor, por favor, por favor «).