Sabes a donde vas a casa

VIVA – Familiar Eza gionino Y Meiza aulia en el medio de la bocina. Se sabe que Meiza solicitó el divorcio al Tribunal Religioso de Cibinong hace algún tiempo.

En medio del deseo de Meiza de divorciarse, Eza Gionino todavía está tratando de mantener su casco doméstico. Esto se puede ver desde la esperanza que Eza Gionino transmitió en el cumpleaños de su 31ª esposa que cayó en este día, jueves 11 de septiembre de 2025.

En un saludo de cumpleaños a su esposa, Eza Gionino reveló lo afortunado que tenía una buena esposa y madre para sus hijos.

«Feliz cumpleaños a mi querida esposa Meiza Aulia Coritha. Aunque estamos separados de la distancia, ahora. Donde sea que estés, gracias. Eres una gran mujer, eres una buena mujer. Eres una buena madre también para nuestros hijos, Eza Gionino dijo citado de las piezas de video cargadas en la cuenta de chismes @Pembulmi.Real, el jueves 11 de septiembre, 2025.

Eza Gionino también espera mantener su casquillo de hogar con Meiza. Incluso admitió que no podía estar juntos para celebrar el cumpleaños de su esposa.

«Una vez más, feliz cumpleaños, larga vida, saludable y espero que puedas ser parte de una buena esposa para mí. Tan honestamente muy triste cuando mi cumpleaños no estoy a su lado», dijo.

También rezó para que su esposa estuviera bien. Eza también continuará abriendo la puerta a su esposa si quieres volver a sus brazos.

«Espero que estés bien, puedes ir a cualquier lugar allí. Espero que estés bien allí. Una vez más, lo siento, si hay algo contigo, ya sabes a dónde vas a casa», dijo.