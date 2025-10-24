Sabar/Reza y Fajar/Fikri Challenge Malasia

Francia, VIVA – Tres representantes de Indonesia lucharán por los boletos para las semifinales en el evento de Yonex. Abierto de Francia 2025 que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre de 2025. Son dobles masculinos juveniles. Buen trabajo Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani, individual masculino Alwi Farhan y dobles masculino por parejas Dawn Alfián / Muhammad Shohibul Fikri.

El siguiente es el calendario y las estadísticas de los encuentros (cara a cara/H2H) de los representantes rojiblancos en los cuartos de final:

Cancha 1

A partir de las 15.00 WIB

Dobles masculino – Cuartos de final

Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani (INA)

vs

Aaron Chia / Soh Mujeres Yik (MAS)

Estadísticas H2H:

Según los registros, la pareja Gutama/Isfahani aún no tiene datos oficiales completos del encuentro competitivo contra Chia/Soh: la página H2H registra «Sin datos» para este duelo.

Sin embargo, Gutama/Isfahani registraron una victoria sobre Chia/Soh en un gran evento el 13 de diciembre de 2024 en las Finales del World Tour (21-16, 21-16) según los registros del partido.

Por lo tanto, se puede decir que este duelo es la «primera apuesta» oficial para ellos en el gran torneo.

Cancha 2

A partir de las 15.00 WIB

Individual masculino – Cuartos de final

Alwi Farhan (INA)

vs

Kunlavut Vitidsarn (THA)

Estadísticas H2H:

Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn: Alwi nunca ha ganado contra Kunlavut.

Últimos encuentros: Kunlavut gana 21-10, 15-21, 21-18 en el China Open 2025

Esto demuestra que Kunlavut tiene una ventaja psicológica y más experiencia sobre Alwi, por lo que Alwi necesitará el máximo rendimiento para revertir esta «tendencia».

Cancha 3

No comienza antes de las 00.00 WIB (25/10)

Dobles masculino – Cuartos de final

Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri (INA)

vs

Junio ​​/ Roy King Yap (MAS)

Estadísticas H2H:

Los datos específicos de Fajar/Shohibul contra Junaidi/Roy King aún no están completamente disponibles en las principales publicaciones de H2H. Sin embargo, los registros del torneo muestran que Junaidi/Roy King han vencido previamente a ciertas parejas en torneos importantes y supondrán un verdadero desafío para Fajar/Shohibul.

Dado que Fajar/Shohibul son los favoritos de Indonesia, se prevé que este duelo será bastante reñido.

Con tres representantes restantes, la esperanza de Indonesia es subir al podio del campeonato en Abierto de Francia 2025 todavía de par en par. ¡Apoyemos y oremos para que Alwi, Sabar/Reza y Fajar/Shohibul se desempeñen de manera óptima y logren la victoria!