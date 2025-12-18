Sabar/Reza está listo para hacer todo lo posible por boletos para las semifinales de las Finales del World Tour

Jacarta – Pareja de dobles masculino de Indonesia Buen trabajo Gutama Y Moh Reza Pahlevi Isfahani afrontar el momento más crucial del evento Finales del BWF World Tour 2025. El tercer partido de la fase de grupos determinará su destino para avanzar a las semifinales.

Está previsto que Sabar Reza se enfrente a los dobles taiwaneses Chiu Hsiang Chieh y Wang Chi Lin el viernes 19 de diciembre en el Centro de Exposiciones de Deportes Olímpicos de Hangzhou. Este partido se convirtió en un duelo a vida o muerte porque sólo la victoria podía mantener abiertas las posibilidades de la pareja indonesia en el último torneo de la temporada.

Reza enfatizó que este partido debe jugarse en su totalidad. Según él, lo más probable es que en el tercer partido se determine quién tiene derecho a avanzar a las semifinales, por lo que a él y a Sabar no les queda otra opción que hacer todo lo posible.

«El ganador puede pasar a las semifinales, así que tenemos que jugar duro», dijo Reza en un comunicado citado por PBSI.

La presión se hizo sentir cada vez más después de que Sabar Reza no lograra conseguir una segunda victoria en la fase de grupos. En el partido anterior tuvieron que reconocer la doble superioridad de los surcoreanos Kim Won Ho y Seo Seung Jae en dos partidos seguidos con un marcador ajustado. Esta derrota significa que su posición en la clasificación del grupo aún no está segura.

Reza admitió que la pareja coreana se mostró muy sólida y consistente durante todo el partido. La intensidad del juego del rival nunca disminuyó, lo que les dificultó escapar de la presión desde el primer juego hasta el final del partido. Sin embargo, aún se mostró agradecido de poder finalizar el partido sin problemas físicos importantes.

Mientras tanto, Sabar evalúa que su desempeño es bastante óptimo. Sintió que podía dar lo mejor de sí mismo, pero admitió que aún quedaban varios detalles del juego que debían evaluarse de inmediato. Esta tarea será el foco principal antes del partido decisivo.

«Gracias a Dios, su actuación pudo sacar a relucir todas sus mejores habilidades, pero tal vez hubo algunos puntos, hubo algunos deberes que tal vez volveremos a evaluar mañana. Esperemos que mañana los resultados sean mucho mejores», añadió Sabar.

Matemáticamente, la oportunidad de Sabar Reza sigue abierta. Si consiguen vencer a los dobles taiwaneses en el tercer partido, la pareja apodada sable tiene grandes posibilidades de asegurarse un billete a las semifinales de las finales del BWF World Tour 2025. Este partido también será una prueba mental y una verdadera prueba de calidad para los representantes de Indonesia.