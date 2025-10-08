Sabang, Merauke y 180 Minutos para el Mundial 2026

VIVA – Equipo Nacional Indonesia está ahora a sólo 180 minutos de cumplir el mayor sueño de la historia del fútbol nacional: clasificarse para copa del mundo 2026.

Quedan dos partidos de la cuarta jornada de Clasificación Copa del Mundo 2026 La zona asiática determinará el destino de la plantilla de Garuda.

Bajo la tutela del técnico holandés Patrick Kluivert, Selección Nacional de Indonesia Surgió como una nueva potencia en Asia. La joven plantilla rojiblanca ya no es sólo un complemento, sino un símbolo de cambio y reactivación del fútbol nacional.

«No tenemos miedo. Este es el momento de mostrar entusiasmo y una mentalidad fuerte. Sabemos que Arabia Saudita es un gran equipo, pero no hemos venido aquí para rendirnos», dijo Kluivert.

Desde Marselino Kevin DIks, Marc Klok, Jay Idzes hasta Ole Romeny, todos los jugadores comparten la misma pasión: luchar por los sueños de millones de indonesios que miran al cielo de la Copa del Mundo con plena esperanza.

Cada entrenamiento bajo el calor, cada sprint y entrada en el campo, son ahora parte de un viaje hacia la historia. Los jugadores entienden que cada pitido de partido no es sólo el comienzo y el final del partido, sino una prueba de la determinación y la confianza de la nación.

Para el público, esta lucha es más que sólo fútbol. Se trata de una oración que se ha dicho durante mucho tiempo, para que Indonesia pueda romper fronteras, desafiar las tradiciones y estar en pie de igualdad con los grandes países del mundo.

Indonesia se enfrentará a Arabia Saudita e Irak en los dos últimos partidos de la cuarta fase. La victoria sobre estos dos equipos fuertes podría abrir un camino directo hacia la Copa del Mundo de 2026.

Aunque sobre el papel el rival es superior, el equipo de Garuda no tiene miedo. «Las agallas y la disciplina táctica son clave. Quiero que los jugadores mantengan la calma, pero sean agresivos», añadió.

La Copa del Mundo ya no es un sueño lejano en el horizonte. El sueño es real y está ante tus ojos. Para Kluivert y su equipo, los próximos 180 minutos no se tratan sólo del resultado final, sino también del orgullo y el espíritu nacional.

Desde Sabang hasta Merauke, las oraciones y el apoyo continúan fluyendo. Porque cada uniforme rojo en la cancha lleva la carga de la esperanza y el orgullo en millones de corazones.