S. Jaishankar se involucra con los líderes de México, Chipre y del Pacífico en la costa de la UNGA







El ministro de asuntos externos, S Jaishankar, celebró una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos de MéxicoChipre, y varias naciones isleñas del Pacífico al margen de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso de la India para fortalecer las asociaciones globales.

Compartiendo sobre las reuniones de una serie de publicaciones en las redes sociales, Jaishankar dijo que conoció a Juan Ramon de la Fuente, Secretario de Asuntos Exteriores de México, el miércoles aquí, y ambas partes acordaron construir sobre nuestros recientes intercambios y crear una hoja de ruta para mejorar los lazos bilaterales.

También realizó conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores chipriotas, Constantinos Kombos, durante los cuales los dos líderes revisaron el progreso en las relaciones bilaterales desde el primer ministro Narendra Modi`s Visita a la nación isleña a principios de este año.

Aprecie sus ideas sobre los desarrollos en Europa. Reafirmó el apoyo para un acuerdo integral y duradero de la pregunta de Chipre de acuerdo con el marco de la ONU acordado y las resoluciones relevantes de la CSNU, dijo Jaishankar, y agregó que esperaba dar la bienvenida a Kombos a la India pronto.

El ministro de asuntos externos también se reunió con líderes de varias naciones del Pacífico al margen de la FIPIC (Foro para India-Cooperación de las Islas Pacificadas) Reunión de ministros extranjeros (FMM) celebrada aquí el miércoles.

Se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Kalani Kaneko, de las Islas Marshall, el ministro de Relaciones Exteriores, Paulson Panapa de Tuvalu, y el Ministro de Estado Gustav Aitaro de Palau, manteniendo cálidos intercambios y reafirmando el compromiso de la India con el compromiso con la región del Pacífico.

Jaishankar También realizó conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Shanel Agovaka, de las Islas Salomón, y tuvo una «buena conversación» con el primer ministro Dr. Aisake Valu Eke de Tonga.

