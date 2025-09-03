S Jaishankar presiona para el apoyo de Alemania para acelerar las negociaciones de FTA con la UE







El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, celebró el miércoles una reunión de nivel de delegación con su homólogo alemán Johann Wadephul.

En sus comentarios de apertura, Jaishankar presionó para el apoyo de Alemania para acelerar las negociaciones de Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con el europeo Unión.

«Contamos con su apoyo para profundizar nuestra relación con la Unión Europea y acelerar las negociaciones del TLC. India y Alemania tienen una fuerte historia de cooperación multilateral, que, estoy segura, avanzará más a través de nuestras conversaciones hoy», dijo Jaishankar.

Esta es la primera visita del ministro de Relaciones Exteriores alemán a la India desde que el canciller Friedrich Merz formó el gobierno este año.

Jaishankar destacó la importancia de las relaciones de la India-Alemania y expresó la alegría sobre la visita de Johann Wadephul a Bengaluru, lo que sugiere que ambas naciones tienen un inmenso potencial de cooperación en la tecnología.

«También somos conscientes de que esta es una de sus primeras visitas fuera de Europa y apreciamos mucho su llegada a la India … estamos marcando 25 años de asociación estratégica, 50 años de cooperación científica, casi 60 años de acuerdos culturales y como vio en BangaloreMás de un siglo de interacciones comerciales. Me alegra que hayas tenido una oportunidad durante esta visita para ir a Bangalore y ver el inmenso potencial de nuestra cooperación en tecnología «, dijo Jaishankar.

Wadephul llegó a Nueva Delhi después de su compromiso en Bengaluru como parte de su visita oficial de dos días al país.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán también se reunió con el Ministro de Comercio e Industria de la Unión. Piyush goyal Hoy, que el embajador alemán en India Phillip Ackermann describió como una discusión productiva sobre el fortalecimiento del comercio, los lazos de inversión e innovación.

«El Dr. Johann Wadephul, el Ministro de Relaciones Exteriores, con el Ministro de Comercio e Industria, Shri Piyush Goyal. Discusiones productivas sobre el fortalecimiento de los lazos comerciales, de inversión e innovación», dijo Ackermann en una publicación sobre X.

Anteriormente, Piyush Goyal dijo que las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre India y la Unión Europea están en una etapa avanzada, ya que las dos partes están haciendo un progreso significativo.

En declaraciones a los reporteros de la capital nacional, Goyal dijo: «Hemos alcanzado una etapa muy avanzada en nuestro TTA con el Unión Europea. El Secretario de Comercio, mientras hablamos, está en una reunión en Bruselas con su contraparte, el DG de la UE. Su equipo vendrá más adelante esta semana y estará en una negociación activa con nosotros. El Ministro Comisionado de Comercio Maros Sefcovic (Comisionado Europeo de Seguridad Comercial y Económica) se redujo el 12 de este mes y estamos haciendo un progreso muy activo y significativo «.

Se espera que las negociaciones del TLC entre las dos partes concluyan en 2025. India el mes pasado dijo que las dos partes involucradas en un diálogo sustantivo y prospectivo para abordar los desafíos comerciales globales y reafirmar su resolución compartida de concluir el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea (FTA) a fines de 2025.

