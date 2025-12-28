Ryo Matsumura, que acababa de regresar al pastoreo, recibió inmediatamente sanciones disciplinarias.

Jacarta – ryo matsumura debería empezar a reorganizar su papel en persia Yakarta tras recuperarse de una larga lesión. Sin embargo, el impulso se estancó rápidamente. El extremo japonés se enfrenta ahora a fuertes sanciones por parte del Comité Disciplinario (Komdis) PSI.

Ryo recibió una sanción de cuatro partidos y una multa de 50 millones de IDR por gestos y comentarios inapropiados al árbitro en el partido Persija vs. Semen Padang FC. El incidente se convirtió inmediatamente en el centro de atención después de que las imágenes circularan ampliamente en las redes sociales.

El incidente ocurrió en la semana 15 del partido de la Superliga 2025/2026 cuando Persija visitó la sede del Semen Padang FC en el estadio Gelora Haji Agus Salim el lunes 22 de diciembre de 2025. En una situación de protesta, se vio a Ryo Matsumura acercándose al árbitro Steven Yubel Poli mientras hacía un gesto de tirar dinero.



Ryo Matsumura, jugador del Persija Yakarta

Aparte de estos gestos, también se dice que Ryo dijo palabras que se consideraron inapropiadas. Su colega, Thales Lira, intentó calmar y distanciar a Ryo del árbitro, pero la acción ya quedó grabada y se volvió viral.

A raíz de este incidente, el PSSI Komdis impuso sanciones en forma de sanción de cuatro partidos y una multa de 50 millones de IDR.

El técnico de Persija, Ardhi Tjahjoko, admitió que estaba al tanto de las sanciones recibidas por Ryo Matsumura. Sin embargo, pidió al público esperar un anuncio oficial del club y del PSSI sobre los detalles de la implementación del castigo.

Si nos referimos al momento en que ocurrió la infracción, estas sanciones tienen el potencial de entrar en vigor entre la semana 16 y la 19. Esto significa que es probable que Ryo se pierda cuatro partidos a principios del próximo año, incluido el partido crucial contra persib Bandung.

Los cuatro partidos que Ryo podría perderse son contra Persijap Jepara, Persib Bandung, Madura United FC y Persita Tangerang. Mientras tanto, no se espera que el partido contra el Bhayangkara Presisi Lampung FC del 29 de diciembre se incluya en el rango de sanciones porque es un partido pospuesto en la octava semana.

Este castigo fue un duro golpe para Ryo Matsumura y Persija. El motivo es que el jugador de 31 años acaba de debutar esta temporada tras una larga ausencia por una grave lesión en el bíceps femoral que le mantuvo de baja desde el inicio de la competición.