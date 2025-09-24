Ryder Cup 2025 Picks: mejores apuestas, predicciones

Muchos de los mejores golfistas del planeta han invadido Long Island para la Copa Ryder 2025, uno de los torneos de golf más esperados en mucho tiempo, tal vez nunca.

Eso puede sonar hiperbólico, pero es difícil recordar que esta gran emoción ingresa al enfrentamiento internacional. Un regreso a los Estados Unidos siempre sube la apuesta con multitudes bulliciosas que dominan gran parte de la conversación. Hay aún más anticipación dada cómo incluso estos dos equipos miran en el papel con una prueba adecuada e increíblemente difícil que les espera en Bethpage Black.

Antes de llegar a algunas selecciones, primero, un vistazo a las probabilidades y una inmersión más profunda en el curso de anfitrión.

Ganador

Equipo de EE. UU. (-155)

Equipo Europa (+170)

TIE (+1000)

(El equipo de EE. UU. Es -152 para izar el trofeo, y Europa es +124; porque Europa ganó en 2023, conservan la Ryder Cup si es un empate).

Probabilidades Fanduel SportsbookA partir del 24 de septiembre.

Qué saber sobre el anfitrión de la Copa Ryder, Bethpage Black

Bethpage State Park – Curso negro

Par: 70 (35-35)

Metraje: 7,352 yardas

Notas: Es un bruto de un campo de golf. Anfitrión de tres campeonatos importantes (2002 y 2009 US Open, Campeonato PGA 2019), este curso público en un parque estatal es el más adecuado para los golfistas de élite, Solo pregúntales. … Cuando lo mejor del mundo viene a la ciudad, generalmente se engaña aún más, con áreas de aterrizaje ajustadas y «Mantequilla de maní» áspera Esperando para penalizar los tiros de tee errantes. … Como es el caso con la mayoría de las pruebas superiores al más alto nivel, la distancia será recompensada esta semana. El PGA de América, como anfitrión, es responsable de la configuración del curso y presumiblemente se inclinará aún más en la distancia. También podría recortar a los rudos para quitarle parte de esa penalización para permitir que los jugadores se inclinen aún más a agarrarlo y rasgándolo.

Picks Ryder Cup 2025

Ganador del torneo Foursomes: Team USA (+105)

La narrativa es que los europeos son el mejor jugador de Foursomes, y claro, si solo miras algunas de sus victorias en el hogar recientemente, parece que son mucho mejores. Europa derrotó a los Estados Unidos 7-1-0 en Fourballs en Roma en 2023, y fueron 6-2-0 en 2021 en París. Pero aquí está la cosa: el equipo local casi siempre gana los cuatro. De hecho, el equipo local ha ganado la competencia de disparo alternativo en las últimas nueve copas de Ryder. Este estadounidense es el más profundo, más equilibrado de los dos, y debería mantenerse en esa tendencia.

Anotador de puntos principales: Tommy Fleetwood (13-1)

Tienes que tener al menos un disparo más, ¿verdad? Fleetwood está en camino de convertirse en una versión más agradable de Ian Poulter como asesino de la Copa Ryder de Inglaterra. El es ganó el 67% de sus puntos potenciales En tres apariciones, yendo 7-3-2 en 12 partidos. En su One Ryder Cup en el suelo estadounidense, fue sin victorias, pero logró salvar un punto con dos empates en una colosal equipo de EE. UU. También hay alguna teoría de juegos aquí. Fleetwood va a jugar mucho. La mejor suposición es que saldrá con Rory McIlroy, como lo hizo en 2023, y ganaron sus dos partidos. Si juegan tres de los cuatro partidos del equipo y encuentran una manera de ganarlos todos, obtienes mucho valor en Fleetwood (13-1) vs. McIlroy (9-1) en este mercado yendo a los singles dominicales. Fleetwood ha sido posiblemente el jugador más consistente en todo el año que no se llama Scottie Scheffler.

Europa gana la Copa Ryder (+170)

Se siente escrito en las estrellas en este momento. McIlroy básicamente lo garantizó momentos después de ganar en 2023, y esto sería un final apropiado para su temporada de libros de cuentos. Más importante aún, este equipo europeo es realmente bueno en la parte superior de la alineación, lo que debería ayudarlos en cuatro bolas durante los primeros dos días. En ese momento, al pasar al domingo como un lanzamiento por primera vez en mucho tiempo, el equipo de EE. UU. Se puso apretado y los europeos se convierten en el primer equipo de carretera en ganar desde que lo hicieron en 2012 en «El milagro en Medinah».