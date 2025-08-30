Ryans Rayel se sumergió en Hip Dut, moderno Dangdut envuelto en mensajes inspiradores

Yakarta, Viva – Cantante y ex gerente de artista, Ryans RayelLanzó oficialmente su último trabajo titulado ‘Hip Dut’. A Este no es solo entretenimiento, sino también un foro para transmitir el mensaje de entusiasmo e inspiración para el oyente. Ryans se atreve a dar pasos valientes presentando un género dangdut Moderno, pero empaquetado fresco para que puedan ser aceptado por todos los círculos.

«Este es mi primer paso para demostrar que la música moderna de Dangdut puede tocar los corazones de todas las personas», dijo Ryans Rayel en el evento de lanzamiento en el área de gading de Kelapa, North Yakarta, recientemente. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Con la ayuda de profesionales en sus campos, espero que esta canción pueda ser disfrutada por muchas personas y brinde un nuevo color en el mundo de la música indonesia», continuó.

‘Hip Dut’ nació de una colaboración brillante entre Ryans y Yogi RPH, una figura conocida por crear obras populares en la industria musical del país. El toque mágico de Yogi Rph logró crear un ritmo de dangdut moderno y fácil de disfrutar.

Además del arreglo musical, el video clip ‘Hip Dut’ también se trabaja en serio. Llevando el tema del aspecto coreano, los Ryans parecían impresionantes y enérgicos. No estaba solo, 12 bailarines profesionales participaron en el aumento de las imágenes dirigidas por Ronyrom. Como resultado, este videoclip presenta una nueva visualización visual y diferente de los clips de Dangdut en general.

Antes de entrar como cantante, Ryans Rayel fue conocido por primera vez como gerente de artistas. Su experiencia en la gestión de la industria de la música se convirtió en una disposición importante para que él pisara esta nueva carrera profesional. Ryans demuestra que puede practicar su ciencia de administración en la construcción de una carrera en solitario.

Para los Ryans, ‘Hip Dut’ no es solo una canción moderna de Dangdut con un ritmo encantador, sino también un reflejo de su viaje de vida. A través de una letra simple pero significativa, quiere invitar a todos a no darse por vencidos y siempre creer en sí mismo.

«A través de cada verso de las letras, quiero inspirar a otros a continuar luchando, a pesar de que el viaje de la vida está lleno de desafíos», agregó Ryans.

Con ‘Hip Dut’, Ryans Rayel espera abrir el camino para que el Dangdut moderno sea más aceptado por la generación cruzada, demuestra que la música de Dangdut no se limita a un género o un círculo, sino que puede desarrollar y alcanzar un oyente más amplio.