Ryan Seacrest y Rita Ora en la ‘Nochevieja rockera’ más larga de la historia

En una ventosa mañana de invierno en Nueva York, Ryan Seacrest y Rita Ora posan para fotos frente al baile de Nochevieja recién revelado.

La bola decorada, ubicada a 25 pisos de altura en lo alto de One Times Square, es la más grande hasta la fecha (equipada con 5280 cristales Waterford y discos LED). Mientras fotógrafos, periodistas y publicistas se apiñan a su alrededor con bufandas y gorros, los presentadores potencian las sesiones fotográficas y las entrevistas, manteniendo el mismo carisma y sonrisas que las familias se han acostumbrado a ver al final de cada año.

“¿Hay alguna posibilidad de que podamos realizar esta entrevista adentro?” Seacrest bromeó Variedad. «Lo bueno es que las familias no tienen que salir de casa por toda la emoción. Eso es lo que hacemos. Durante horas».

Seacrest y Ora pueden abrigarse aún más de lo habitual. El espectáculo de este año (como ya lo indicó el baile mejorado) es más grande que nunca. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2026” se ha ampliado en 90 minutos, lo que marca la transmisión más larga en los 54 años de historia del programa. Y por primera vez, habrá una cuenta atrás en vivo en la zona horaria central desde Chicago, copresentada por Chance the Rapper, y fiestas en Nueva York, Las Vegas, Chicago, Puerto Rico y Los Ángeles.

Más de 42 artistas están programados para la noche, que abarcan más de 90 canciones, una programación que en conjunto cuenta con 925 millones de oyentes mensuales de Spotify y 102 mil millones de reproducciones en sus catálogos. Diana Ross encabezará desde Times Square, con actuaciones adicionales de Post Malone, Chappell Roan, Ciara, LE SSERAFIM, Little Big Town, Maren Morris y más. Los artistas de la costa oeste incluyen a Mariah Carey, Demi Lovato, OneRepublic, 50 Cent, Charlie Puth y Huntr/x de “KPop Demon Hunters”.

«Simplemente sabes que todos estarán sintonizados este año», dijo Ora. Es el tercer año que la cantante británica organiza el evento navideño. Para Seacrest, es el número 21.

Este año llega de manera diferente para Seacrest. Su padre, Gary, murió en octubre después de una larga batalla contra el cáncer de próstata. «Este fue un año difícil. Perdí a mi mejor amigo», dice, señalando que el tiempo con la familia ha cambiado lo que esta noche significa para él. «La gente quiere sentirse bien. Puedes ver este programa y sentirte bien durante unas horas. Y luego puedes preparar el escenario para un gran comienzo en el nuevo año».

Ora, con un cuarto disco de estudio y una gira en el horizonte, se acerca a 2026 con intención. «Se trata de sintonizarme con mi creatividad», dice. «Adónde quiero llegar el año que viene. Me ha inspirado mucho la música que sale. Sólo quiero ver a dónde me lleva». Pero todavía no está lista para provocar la música. Ella amablemente (pero con firmeza) cerró la oportunidad de adelantar cómo será el sonido de su nuevo álbum. Seacrest sonríe: «¡Nuevo álbum, vamos!»

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2026” se transmite en vivo el miércoles 31 de diciembre a las 8/7c en ABC, y se transmitirá al día siguiente en Hulu. Producida por Dick Clark Productions, NYRE sigue siendo la celebración de Año Nuevo número uno del país. llegar a una audiencia 2,5 veces mayor de su competencia más cercana a las 11:30, “New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash” de CBS.