Ryan Seacrest albergará la temporada 24 de ‘American Idol’

Ryan Seacrest continuará alojando «Ídolo americano«En su próxima 24ª temporada, que se debe en algún momento en 2026.

Se unirá a Carrie Underwood, Luke Bryan y Lionel Richie, quienes regresarán al panel del juez para su segundo año como trío. La temporada 24 de «American Idol» es la novena temporada de la serie en ABC y Hulu después de una larga carrera en Fox.

Seacrest ha estado con «American Idol» desde su primera temporada en 2002. Él co-organizó esa temporada con Brian Dunkleman, quien no regresó para la temporada 2. Desde entonces, Seacrest ha dirigido el barco como anfitrión en solitario. Fuera de «Idol», organiza «Wheel of Fortune» después del retiro de Pat Sajak, y organiza «la víspera de Rockin ‘de Dick Clark’s Año Nuevo».

La temporada 23 de este año marcó el primer período de Underwood en «Idol», mientras que Bryan y Richie han sido jueces desde la temporada 16 en 2018. Hasta 2025, sirvieron junto a Katy Perry, quien salió del programa antes de la temporada 24.

Las audiciones comenzarán el 26 de agosto con «Idol en todo Estados Unidos», una búsqueda en vivo, virtual y en todo el país para el próximo ganador. Los posibles concursantes de «ídolo» audicionarán virtualmente frente a un productor, con la esperanza de pasar a la próxima ronda de audiciones de juez. Las audiciones de «Idol All America» ​​comienzan el martes con un evento VIP «First 900» antes de mudarse a Alabama, Arkansas, Louisiana y en todo el sur. Las audiciones llegarán a los 50 estados más Washington, DC, que terminarán el 22 de septiembre con Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Oregón, Utah y Wyoming, antes de un llamado al Abierto de Nación el 24 de septiembre.

Una serie sin guión mejor calificada, «American Idol» ha producido superestrellas musicales como la ganadora de la temporada 1 Kelly Clarkson, el concursante de la temporada 5 Chris Daughtry, la ganadora de la temporada 3 Fantasia Barrino, el subcampeón de la temporada 8 Adam Lambert y la concursante de la temporada 3 Jennifer Hudson. Con más de 16 millones de álbumes vendidos, el ganador de la temporada 4 Underwood es el alumno de «Idol» más vendido.

«American Idol» es producido por Fremantle y 19 Entertainment, una parte de Sony Pictures Television. Megan Wolflick es la showrunner, y ella produce ejecutiva junto con Eli Holzman y Aaron Saidman de 19 Entertainment. Fremantle distribuye la serie en todo el mundo.