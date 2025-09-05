Ryan Reynolds minimiza el regreso de Deadpool en ‘Avengers: Doomsday’

Es Ryan Reynolds regresando como Dead pool en «Avengers: Doomsday«¿O no? Es una pregunta que el mismo actor encendió en línea después de publicar en las redes sociales en agosto una foto de un» A «pintado en spray en la parte superior del logotipo clásico de los Vengadores. Los fanáticos de Marvel entraron en un frenesí. rumores golpe Que Reynolds y Robert Downey Jr., que están haciendo su Gran Marvel, regresan en «Doomsday» como el villano doctor Doom, estaban peleando en el set.

No tan rápido. Hablando con Entretenimiento semanalmente, Reynolds afirmó que ni siquiera ha pisado el set «Avengers: Doomsday». El actor estaba promoviendo el documental «John Candy: I ​​Like Me», en el que es productor. El doctor revela que Reynolds roció huevos de Pascua sobre dulces en «Deadpool», «Deadpool 2» y «Deadpool y Wolverine». Cuando se le preguntó si está haciendo lo mismo en «Avengers: Endgame», Reynolds se rió de la pregunta.

«Hay cuatro que tengo allí», bromeó Reynolds. «Por supuesto, los he escrito a todos en casa en mis PJS, y nadie los ha visto ni he pisado el set. Pero sí, eso es lo más lejos que voy a eso».

Deadpool de Reynolds ingresó al universo cinematográfico de Marvel en el gran éxito del verano pasado «Deadpool and Wolverine», que ganó $ 1.3 mil millones en la taquilla mundial para convertirse en la película con clasificación R más alta en la historia. La película marcó el debut sorpresa de Channing Tatum como Gambit, que regresa para «Avengers: Doomsday». Algunos fanáticos pensaron que (además de la publicación de las redes sociales de Reynolds) significaba que Deadpool sería un hecho para unirse a la combinación de superhéroes, pero Reynolds no está dejando caer nada por ahora.

Los rumores de una supuesta disputa entre Downey y Reynolds fueron rápidamente aplastados por puntos de venta como Revista de la genteCon una fuente que dice la publicación, hay «cero sangre mala» entre los actores de la lista A. Otra información privilegiada notó que los «los dos nunca se han conocido en persona», lo que aparentemente verificaría la afirmación de Reynolds de que aún no había estado en el set de «Doomsday».

«Avengers: Doomsday» se lanzará el 18 de diciembre de 2026 de Disney y Marvel Studios.