Ryan Reynolds llamó al periodista que insultó al peso de John Candy

Ryan Reynolds revelado en Tiff (a través de Entretenimiento semanal) que personalmente llamó a un periodista que una vez se había burlado John CandyPeso. El actor «Deadpool» vio imágenes de archivo del incidente insultante mientras trabajaba como productor en el documental de Colin Hanks «John Candy: I ​​Like Me», que abrió el festival.

«Había muchas cosas que dejamos fuera del documental, los periodistas solo decían cosas. Uno de ellos llamé», dijo Reynolds sobre el periodista que estaba en cámara haciendo comentarios inflamatorios sobre el peso de Candy. «No lo puse en la película, pero llamé a este periodista solo para ver».

«No estaba tratando de avergonzarlo o enseñarle una lección», continuó Reynolds. «[I told him] Lo saqué de la película, pero lo puse en la película si querías hablar de eso, porque tal vez tienes algo que decir al respecto, sobre tu viaje cada vez que se trata de algo así. Tuvimos una conversación tan reflexiva al respecto «.

Incluso con este periodista retirado de «John Candy: Me gusta», la película de Hanks todavía contiene muchos ejemplos de entrevistadores que esencialmente llamando a Candy «gordo» a su cara.

«Miras la entrevista tras la entrevista y se están diciendo cosas horribles y se están haciendo preguntas de manera increíblemente insensible», Hanks dijo Variedad Antes del estreno de TIFF de la película. «Es difícil ver cuán incómodo estaba John en casi todos los clipes. Y tenía buenas razones, porque algunas de las cosas que la gente decía eran asquerosas y no serían toleradas hoy».

«John Candy: I ​​Like Me» incluye entrevistas con docenas de los antiguos coprotagonistas del difunto comediante, incluidos Eugene Levy, Martin Short, Murray, Dan Aykroyd y Catherine O’Hara. La película titulares hechos De Tiff por incluir una entrevista con el coprotagonista del «tío Buck» de Candy, Macaulay Culkin, en la que revela que Candy lo defendió cuando estaba claro que el padre de Culkin era «ya un monstruo».

«Incluso antes de que la ola se abriera y las cosas de ‘casa sola’, no era difícil ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto», dijo Culkin. «De repente, la fama y el dinero llegaron, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era un buen tipo. Creo que John se veía un poco de lado, como, ‘¿Está todo bien allí?

«John Candy: I ​​Like Me» se estrena el 10 de octubre en Amazon Prime Video.