Ryan Reynolds enojó a Denzel Washington cuando su teléfono sonó durante el rodaje

Ryan Reynolds subió al escenario en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 5 de septiembre para una discusión sobre su carrera después del estreno del documental que produjo: «John Candy: I ​​Like Me» (Via Entretenimiento semanal). Entre las muchas anécdotas de la estrella de «Deadpool» como actor y productor, Reynolds compartió una historia humillante y humorística de la época en que enfureció Denzel Washington Cuando su teléfono se disparó durante una versión fundamental del set de «Safe House» de 2012.

Dirigido por Daniel Espinosa«Safe House» es un thriller de acción protagonizado por Reynolds y Washington como agentes secretos que forjan un equipo tenso cuando los mercenarios comienzan a cazarlos. Sin embargo, al filmar la secuencia final de la película, la tensión se extendió detrás de escena, ya que el teléfono de Reynolds se fue a mediados de disparo, causando que el director, la tripulación y finalmente Washington griten frustrantemente: «¿Quién es ese teléfono de mierda?»

Como lo recuerda Reynolds, la escena final fue el clímax emocional de la historia, donde el personaje de Washington está muriendo, rodeado de cuerpos después de una batalla violenta. Reynolds explica: «Le han disparado, herido, muriendo, admite todas las cosas que hizo mal. Las lágrimas comienzan a rodar por su rostro. Y de repente escuchas, y esto se toma dos, por cierto, porque tomar uno allí fue un problema técnico, escuchamos [Frank Sinatra singing] «Ven a volar conmigo, volemos, volemos lejos».

La melodía de Sinatra resultó ser el tono de llamada de Reynolds en ese momento, y cuando la tripulación y Washington intentaron eliminar al culpable de arruinar la toma, Reynolds recuerda tocar tonta y unirse. «¡Me paro y miro a todos los actaviles que me rodean, y yo voy,» quién es el teléfono de la mierda? «», Admite «. Admite.

Reynolds dice que el subdirector finalmente se dio cuenta de que Reynolds era responsable, pero le aconsejó que permaneciera discreto. «Él estaba como, ‘D, ¿puedes hacer otro?’ Y [Washington] era como, ‘vamos a tener que, ¿no?’ «Reynolds recuerda,» y estoy como, ‘Sí, [because of] ¡Los trucos! ¡Inexcusable!»

El actor recuerda el evento con la debida humildad, diciendo: «Dumbo está sentado en su teléfono. Soy tonto en esta historia. Y puedo sentir a todos mirando a su alrededor, ‘¿Qué demonios está pasando ahora?’ Puedo ver a Denzel con una lágrima en el ojo «.

A pesar del contratiempo en el set, «Safe House» recaudó $ 208 millones en la taquilla con un presupuesto relativamente pequeño, convirtiéndose en un éxito para dormir para Universal Pictures en el primer trimestre de 2012.