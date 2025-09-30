Ryan Murphy en palabras de Méndez, Luigi Mangione y Monster

Se puede decir que pocos programas en los últimos años tuvieron tanto impacto como el de Netflix «Monstruo. «

En entrevistas para a Variedad historia de portada Sobre Charlie Hunnam, la estrella de la nueva temporada del programa sobre el asesino en serie Ed Gein, los cocreadores de «Monster» Ryan Murphy e Ian Brennan reflexionó sobre el fenómeno de la segunda temporada sobre Erik y Lyle Menéndez. A medida que esa entrega explotó en el otoño de 2024, una nueva generación de espectadores descubrió la historia de Menéndezes, incluidas sus afirmaciones de que sus padres, a quienes fueron condenados por matar, habían abusado de ellos. Ambos hermanos Menéndez permanecen en prisión después de haber sido libertad condicional En agosto de este año, y, en septiembre, un juez negó su petición para un nuevo juicio. Aún así, las llamadas para que sean liberadas se han vuelto ensordecedoras, incluso del propio Murphy.

«Desearía que hubieran sido en libertad condicional», dice Murphy, «y cuando comencé a trabajar en ello, pensé todo lo contrario. Pensé, No, mata a tus padres, quédate en la cárcel.«Continuar considerando su caso ha cambiado el pensamiento de Murphy.» Siento esto sobre el sistema penitenciario en general: ¿Qué es lo que hace para mantener a la gente sentada en la cárcel? Podrían salir de la prisión y hacer algo constructivo con sus vidas. No estoy de acuerdo con el tablero de libertad condicional en que son un peligro para su comunidad, no creo que sea cierto «.

El co-creador Brennan estaba igualmente consternado de que los menendez permanecen encarcelados. «Me sorprendió, y estaba triste, a pesar de que mis sentimientos sobre ellos son completamente mixtos», dice. «Realmente pensé que iba a ir allí debido a esta tierra, personas que regresaban a esa historia 30 años después con un conjunto diferente de antecedentes culturales». (Brennan señala que el abuso sexual masculino, que los menéndezes dicen que sufrieron en casa, se entiende mejor hoy).

«El estado de California no tiene interés en mantenerlos tras las rejas en este momento», continúa Brennan. «Eso raya en una especie de crueldad que no entiendo del todo».

Brennan se ocupa de tener en cuenta que nunca ha interactuado con los hermanos, y los Menendezes, al principio, fueron presentados por lo que entendieron que era la representación del programa de ellos. Erik Menéndez emitió una declaración de la prisión, cuando la temporada de «Monster» sobre su familia debutó, declarando que el espectáculo estaba «arraigado en mentiras horribles y descaradas» y «calumnia desalentadora». Meses después, sin embargo, Lyle acreditado El programa con «Shining A Light» en su historia y dijo que él y su hermano estaban «agradecidos». Murphy no se sorprendió.

«Siempre nos hemos sentido mal entendidos por este espectáculo, desde el primer día», dice Murphy. La temporada de Jeffrey Dahmer, dice, tenía la intención de ser sobre las relaciones padre-hijo y sobre la justicia social, tal como se personificó por el personaje de las Niecy Nash-Betts. «Ese fue el corazón latido del programa. Cuando salió el programa, nadie escribió sobre eso en absoluto», dice. «Era solo un flujo constante de» cómo se atreven, es tan explotador «. Encontré lo mismo con ‘Menéndez’. El programa se había transmitido durante tres días, y Erik Menéndez y su esposa estaban hablando en contra del programa, aunque luego saldría y diría ‘Me equivocé, realmente nos ayudó’. Lo encontré interesante «.

La temporada de Gein, como las temporadas de Dahmer y Menéndez antes, se propone, como dice Murphy, «provoca la pregunta», en este caso, para abordar las raíces de la crisis de salud mental en curso de Estados Unidos a través de la historia de un sufrente de alto perfil de enfermedad mental. Ese tipo de historias son lo que alimentan la carrera del programa; Otras historias, Murphy y Brennan dicen que han descartado.

John Wayne Gacy, dice Brennan, no tiene «nada redentor» en su historia: «En el momento en que nos presenta el nombre, cada año, ambos vamos, No. No hay pathos «. El asesino de Golden State tiene un efecto relajante similar en la lluvia de ideas. No le hace ninguna pregunta sobre la sociedad. Se siente demasiado asesino, no lo suficientemente interesante «.

Otras historias simplemente no están listas todavía. «Tenemos un archivo ‘quizás un día'», dice Murphy, y señala que se considera una temporada de «monstruo» sobre Luigi Mangione, el asesino acusado del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, pero lo consideró demasiado temprano en la narración para proceder. «No sabemos nada sobre él», dice. «No había nada que escribir, todavía no teníamos información. Tal vez algo salga en el juicio».

Más allá de Gein, la pareja ya está preparando una cuarta temporada, que presentará Ella Beatty como el supuesto asesino de Axe Lizzie Borden. «Es una temporada femenina de ‘monstruo'», dice Murphy. «Habla no solo sobre Lizzie, sino otras mujeres infames que fueron calificadas como monstruos». (Cita a la condesa Elizabeth Báthory, una noble noble húngara acusada de tortura y asesinato a principios del siglo XVII, y Aileen Wuornos, ejecutada por asesinato en serie en 2002) «Hay muchos monstruos diferentes que flotan durante la temporada. Este tiene el mismo enfoque: las mujeres famosas perfiladas que han sido etiquetadas como una cosa, y nos preguntamos la pregunta: Realmente, ¿crees que sí?«