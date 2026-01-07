Ryan Coogler y Spike Lee sobre Sinners y por qué los estudios lo rechazaron

En una mañana reciente en el centro de Manhattan, Lee Lee Golpea un par de dados imaginarios antes de arrojarlos al suelo. Es un gesto de respeto hacia Ryan Cooglerel arriesgado director de “Sinners”, que arriesgó su influencia de “Black Panther” para lograr que Warner Bros. respaldara una película de vampiros de 90 millones de dólares ambientada en el sur segregado. Ah, y convenció al estudio para que firmara un acuerdo que le devolviera los derechos de autor de la película después de 25 años.

“Creo en el cine”, responde Coogler con voz suave.

Esa creencia dio sus frutos: “Sinners” se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, así como en un importante candidato al Oscar. Pero Coogler no es el único que corre riesgos. Este año, Lee volvió a formar equipo con Denzel Washington en “Highest 2 Lowest”, dándole un nuevo giro a la obra maestra del crimen de Akira Kurosawa, “High and Low”, trasladando la acción del Japón de la posguerra a la Nueva York actual. Es un movimiento bastante audaz tratar de superar a uno de los mejores directores del cine, pero Lee insiste en que la oportunidad de transportar el clásico cuento moral a su ciudad favorita y ambientarlo en el mundo del hip-hop lo convenció de que era una historia que valía la pena contar.

En una animada conversación, los dos cineastas comparan notas sobre su último trabajo y discuten sus asociaciones con sus protagonistas favoritos: Washington, que ha presentado cinco porros de Spike Lee, y Michael B. Jordan, que ha aparecido en las cinco películas de Coogler.

Spike Lee: Hablemos de la llamada telefónica.

Ryan Coogler: Estábamos en la sede de Imax en Los Ángeles, viendo la impresión. Es la revisión final, asegurarse de que todo se vea bien.

Sotavento: ¡Que todo está perfecto!

Coogler: Es uno de mis lugares favoritos para ver una película. Y yo estaba pensando: «Es un desperdicio proyectarla así, sin que otras personas la aprecien», porque estamos hartos de ver la película en este momento.

Sotavento: ¡Cometieron un gran error! ¡Díselo! [Lee throws his head back, erupting in laughter.]

Coogler: Quería mostrarles la película. Tiene muchísimas inspiraciones, pero muchas de ellas provienen de tus películas. Estaba pensando: «Hombre, debería comprobar y ver por si acaso Spike está en Los Ángeles». Te llamé y me dijiste: «Oye, estoy aquí».

Sotavento: Eso es lo espiritual ahí mismo. Porque normalmente estoy entrando y saliendo de Los Ángeles. Estoy en la terminal de JetBlue a las 6 am en JFK, aterrizo, hago lo que tengo que hacer, corro. Entonces estaré en el ojo rojo esa noche.

Coogler: Lo primero que dijiste fue «No quieres sentarte a mi lado».

Benedict Evans para Variedad

Sotavento: Te estaba dando una advertencia. Y vi la película de mi hermano, y fue como si estuviera sentado en la cancha del Madison Square Garden y estuviéramos pateando el trasero de los Celtics. Estoy saltando arriba y abajo. Estaba molestando. Cuando apareció ese montaje musical surrealista, me perdí, hombre.

Coogler: Es un sueño hecho realidad, hombre, poder proyectar la película para alguien a quien admiras. Muchas de tus películas me afectaron. Sentí lo mismo cuando vi “Highest 2 Lowest”. Puedo preguntar: ¿Por qué Kurosawa?

Sotavento: Una de las mejores cosas de la escuela de cine es que conocí los cines del mundo. Fue entonces cuando vi “Rashomon” y esa fue la base de “She’s Gotta Have It”. En esa película hay una violación y un asesinato, y varias personas comparten su idea de lo sucedido. Simplemente tomé esa idea e hice una película sobre esta mujer, Nola Darling, que tiene tres novios con perspectivas diferentes. Salta muchas décadas después: suena el teléfono y es Denzel. Y él dice: «¿Qué pasa, Spike? Te voy a enviar un guión». Entonces, cuando el camión de FedEx llegó al día siguiente, yo estaba esperando.

Coogler: Lo encontraste antes de que saliera del auto.

Sotavento: “Dame esa cosa”. [He pretends to grab a package.] Entonces lo leí. Pero aquí está la cuestión: incluso antes de colgar el teléfono, sabía que lo estaba haciendo porque Denzel me estaba llamando. Él sabe cuál es mi timonera. Pero no fue hasta que empezamos a hacer prensa que los periodistas nos alertaron de que nuestra última película, “Inside Man”, fue hace 20 años.

Coogler: ¿Te sentiste como ayer? Pero ustedes están en las órbitas del otro.

Sotavento: Aquí está la cuestión: realmente no salimos. Pueden tener una gran relación sin estar en la cara del otro cada minuto. Cuando tienes la base del amor y la confianza, el cielo es el límite. Boom Shakalaka. Después de leerlo, dije: “Número uno: tienes que cambiar el título para que sea ‘Más alto 2 más bajo’. Número dos: tenemos que hacer una reinterpretación, no una nueva versión”.

Coogler: ¿Cuál es la diferencia entre una reinterpretación y una nueva versión?

Sotavento: La película de Kurosawa está ambientada en el Japón de la posguerra. Este es el día actual. El personaje de Toshirô Mifune era dueño de una fábrica. En éste, Denzel es un magnate de la música; es como Berry Gordy. Eso es lo mío, la música. Y estamos filmando en Nueva York.

coogler Esos detalles mágicos: el escenario, el cambio cultural.

Sotavento: Lo que conservamos de la película de Kurosawa es esta idea de moralidad. ¿Qué harás por dinero? ¿Qué harás por tu amigo? El personaje de Denzel dice: «No todo el dinero es buen dinero».

Déjame hacerte una pregunta: hubo varios estudios que rechazaron “Sinners”. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué estabas pidiendo para que muchos estudios dijeran: «No»?

Coogler: Hombre, sería difícil entrar en todos los detalles. Quiero decir, para ser honesto, hombre…

Sotavento: ¿Corte final? ¿Propiedad? ¡Escuchémoslo! Propiedad.

Coogler: Eso fue parte de eso, hombre. Pero la verdad es que tuvimos suerte de que mucha gente quisiera el proyecto.

Sotavento: En ciertas condiciones. En otras palabras, está jodido.

Coogler: No voy a decir eso.

Sotavento: Puedo decirlo.

Benedict Evans para Variedad

Coogler: Estoy feliz de haber podido encontrar un hogar con Warner Bros. Y simplemente esa gente salió, que es algo que nunca puedes controlar, ¿verdad? Es un riesgo. Estoy dispuesto a apostar por una buena historia. Realmente creo que no hay ninguna experiencia como ver una película en el cine, ¿sabes lo que digo? Especialmente en este momento, cuando estamos desconectados unos de otros. Puedo recibir alimentos en mi casa. Puedo pedir comida de mi restaurante favorito a mi casa. Puedo comprar ropa en mi casa. Todas estas experiencias son cosas que solíamos salir y hacer en público.

Sotavento: Pros y contras.

Coogler: Pero para mí al ir a sentarme en una sala de cine, lo mejor para mí es no poder presionar pausa ni detenerlo. Porque lo primero que hago, especialmente cuando estoy viendo algo que da miedo, o estoy viendo algo que es demasiado divertido o demasiado impactante, si estoy en casa, presiono una pausa y me doy la oportunidad de ponerme al día.

Sotavento: Habla de tu hermano, Michael B.

Coogler: Había decidido que iba a hacer “Fruitvale Station”, sobre este joven, Oscar Grant, que había sido asesinado por un policía de tránsito. Necesitábamos un actor que se pareciera a él, porque pensaba que la película solo se proyectaría en el Área de la Bahía. Pero pensé que si el actor no se parecía a Oscar, la gente descartaría la película como una tontería desde el principio. Así que literalmente pensé: «Hombre, ¿quién podría interpretar a este tipo?» Y comencé a pensar en Mike B. Lo conocí y realmente nos llevamos bien, hermano. Y luego, cuando nos pusimos a trabajar, fue cuando realmente se alineó. Es un gran actor en el sentido de que no se ve el trabajo. Él simplemente es lo que está frente a ti.

Sotavento: Él no está mintiendo.

Coogler: Y mientras hacíamos “Fruitvale”, me reunía con Stallone para ver cómo terminar “Creed”. Y luego Stallone y Mike se conocieron y se llevaron bien. Entonces fueron dos películas seguidas así. Y tan diferentes unos de otros.

Hubo alguna conexión espiritual. En “Creed”, tuvo un mes entero dedicado solo a peleas. No teníamos un doble. Fue fenomenal, hombre. Y para “Sinners”, empezó a tener mucho sentido ser estos gemelos y esforzarse. Para mí, también fue una prueba de hasta dónde podíamos hacer llegar al público, porque Mike es muy entrañable y carismático. Y estos tipos son… estos son tipos malos. Uno es un asesino despiadado y el otro es un manipulador. Ver a estos tipos interpretados sin pedir disculpas por un actor cuyo superpoder es que el público siempre está con él fue interesante.

Sotavento: Cambiaste el guión.

Coogler: Cada vez que nos reunimos, intento desafiarlo y él intenta desafiarme a mí.

Sotavento: ¿Cómo te desafía?

Coogler: Cuando intenta llegar a la verdad de un momento, cuando intenta encontrarla. También me exigirá mucho. Por ejemplo, en “Sinners”, básicamente tiene que contenerse mientras un hermano muere en los brazos del otro. Así que tiene que dar una actuación agonizante con una enorme prótesis de sangre saliendo de su cuello, y luego tiene que darse la vuelta y sostenerse.

Sotavento: ¿Eso se hizo el mismo día?

Coogler: Sí. Y con muchas especificaciones técnicas. Él está en el suelo y está diciendo [to me]»Oye, hombre, te necesito. Te necesito aquí mismo. Sigue hablándome. Sigue recordándome dónde estoy». Me enorgullezco de estar ahí para los actores. Y como él puede manejarlo, quiero asegurarme de ofrecerle excelentes papeles.

Siento que haces lo mismo con Denzel. No sé si obtendrá un “Mo’ Better Blues”, un “Malcolm X”, un “Highest 2 Lowest”, si no fuera por tu existencia como cineasta.

Sotavento: Esta es la cuestión: ambos somos muy afortunados de tener a nuestros protagonistas principales. Ese es nuestro trabajo; Tenemos que hacer lo que podamos para sacar lo mejor de nuestros actores. Lo que hacemos se basa en el amor y la confianza. Esa es la base. Si no tienes eso, entonces estás en el arroyo.