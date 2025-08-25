Ryan Coogler y Mary Corse serán honrados en Lacma Art+Film

Director de «pecadores» Ryan Coogler y la artista Mary Corse será honrada en este año Lacma Art+Film Gala.

«Mary Corse ha ampliado continuamente las posibilidades de pintar en sus exquisitas obras, lo que nos invita a pensar profundamente sobre la naturaleza de la percepción», dijo Michael Govan, CEO de LACMA y director de Wallis Annenberg. «Las películas de Ryan Coogler hacen algo igualmente transformador. A través de la narración magistral y la innovación visual, refuerza la historia, redefine narraciones y abre nuevos mundos de posibilidades. Ambos artistas nos desafían a ver de manera diferente, ya sea a través de un cambio de luz o un cambio en la narrativa y eso es el corazón de lo que los museos aspiran a hacer».

La 14ª recaudación de fondos anual, que tendrá lugar el 1 de noviembre en LACMA, será presidida por la síndica del museo Eva Chow y Leonardo DiCaprio. Gucci es el patrocinador presente.

Artista Mary Rose

«La gala de este año será realmente especial, ya que honramos a la increíble artista de Los Ángeles Mary Corse y al cineasta pionero Ryan Coogler», dijo Chow. «Este evento no sería posible sin la colaboración de Gucci, nuestro socio desde la primera gala de Art+Film. Estamos agradecidos por su generosidad continua hacia el museo, y estamos especialmente emocionados de dar la bienvenida al nuevo director artístico de Gucci, Demna, a LACMA y la comunidad creativa en Los Ángeles».

La gala es considerada uno de los eventos más fuertes de la ciudad, atrayendo a listers de cine, televisión, música, moda y el mundo del arte. La gala de este año tendrá lugar en el contexto de las galerías de David Geffen casi completadas de LACMA, el edificio diseñado por Peter Zumthor programado para abrir al público en abril de 2026.

Para obtener más información sobre boletos y ventas de mesa, contacte artandfilm@lacma.org o (323) 857-4770.